WhatsApp: Conoce la nueva modalidad de estafa que ‘regala’ vuelos de avión [FOTOS]

WhatsApp se ha convertido en el servicio de mensajería instantánea más popular y en el más usado alrededor del mundo, hecho que se refleja en sus más de 1 500 millones de usuarios. Todo esto lo vuelve en la plataforma favorita de estafadores y delincuentes cibernéticos, quienes aprovechan el alcance de la aplicación para perpetuar sus ataques.

En esta ocasión, se ha advertido una nueva modalidad de estafa que ‘obsequia’ pasajes de vuelos en una importante aerolínea a aquellos usuarios que completen una breve encuesta online y que podría engañar fácilmente a cualquier persona incauta.

¿Cómo se lleva a cabo la estafa?

Los usuarios de WhatsApp recibirán un mensaje por la aplicación con un texto directo, adjuntando un link. Si no se tiene especial cuidado en confirmar la veracidad del enlace, no se podrá advertir que el link no proviene de ninguna página oficial.

Las personas que hagan click en el enlace, serán dirigidos a una supuesta página de la aerolínea Latam Airlines, la cual anuncia estar regalando vuelos en clase ‘Premium Business’. Para obtener el ‘regalo’ los usuarios deberán pulsar en el botón ‘Continúa’.

A continuación, se presentará en pantalla una breve encuesta de la aerolínea. El cuestionario inicia con la típica pregunta “¿Cómo te enteraste de nuestra oferta?”.

La supuesta encuesta está compuesta por dos sencillas preguntas. Independientemente de la respuesta que elijas, todas te llevarán al mismo final.

Al culminar, saldrá un mensaje que indicará que se están procesando tus respuestas. Terminada dicha verificación, se te anunciará una serie de pasos adicionales para por fin ‘obtener’ los pasajes de avión.

Solo bastará con pulsar en los botones ‘WhatsApp’ o ‘Continuar’ para completar la estafa y poner en riesgo los datos personales de tu teléfono.

En caso ingreses al enlace fraudulento de WhatsApp desde un ordenador, probablemente el software de protección y seguridad de la misma PC te alertará de que se trata de un malware.