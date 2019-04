Xiaomi alista un celular con una cámara frontal de 32 megapíxeles [FOTOS]

Xiaomi, la marca de móviles recientemente llegada a nuestro país, está continuamente presentando teléfonos, pero el nuevo móvil de Xiaomi tendrá algo especial. Y es que contará con una cámara frontal para hacer “Super Selfies”, como los ha llamado la compañía de China.

Tras el lanzamiento del Xiaomi Mi 9 y el Redmi Note 7, muchos usuarios están esperando el que podría ser uno de los teléfonos más vendidos de este 2019, el Xiaomi Mi A3 que podría haberse filtrado gracias a los datos del Mi 9X. Antes de la presentación del Mi A3, parece que Xiaomi presentará un nuevo Redmi Y, el Xiaomi Redmi Y3, o Redmi S3.

La gama Redmi Y es interesante, ya que dentro de la gama media, ofrece un rendimiento más que suficiente para juegos ligeros y aplicaciones de redes sociales, así como características como la doble cámara y buen diseño. Ahora, el Xiaomi Redmi Y3 tendrá una cámara frontal de 32 megapíxeles.

Esta noticia fue confirmada por la propia compañía con un tuit en su cuenta oficial en La India, donde ha dejado ver el Xiaomi Redmi Y3 (que pronto llegará a nuestro país) tendrá un notch de tipo gota que contará con el sensor frontal de 32 megapíxeles.

Y just selfies, Y not #32MPSuperSelfies? Revealing on the 24-04-2019😎



RT with #32MPSuperSelfies to show your excitement. pic.twitter.com/jxZQXtfj8F