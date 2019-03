¿Te robaron el celular? Esto es lo que debes hacer para recuperarlo

Ahora, ya puedes rastrear, localizar y recuperar tu celular si te lo robaron o se te perdió, de forma fácil y sin necesidad de descargar alguna aplicación para poder hacerlo. Sigue esta serie de pasos para saber cómo localizar tu equipo Android perdido o robado.

Lo primero que debes tener en cuenta es que Google dispone de un Administrador de dispositivos Android, conocido también como Android Device Manager, que te permite encontrar tu celular de manera fácil si se te extravió, lo dejaste en algún lugar o te lo robaron, por lo que te mostraremos cómo instalarlo en tu equipo.

¿Cómo localizo mi celular con el Administrador de dispositivos Android?

1.Para usar el Administrador de dispositivos Android, primero, debes entrar a la página Android.com/devicemanager con tu cuenta Google.

2. Debes elegir el dispositivo que quieres localizar –si tienes más de uno- haciendo clic en la flecha que aparece a la derecha del nombre. Nombre que aparece seleccionado por omisión.

3. Espera hasta localizar dónde está tu dispositivo. Dependiendo de la situación, Google puede tardar más o menos tiempo en localizar tu dispositivo, sobre todo si se encuentra en tránsito o en lugar con poca señal.

Una vez localizado, verás su última posición como un punto azul sobre el mapa, con una indicación de la precisión.

4. Envía un tono, bloquea el dispositivo o borra sus datos

Si el dispositivo está cerca de tu posición actual o de una posición amiga, el Administrador de dispositivos de Android puede hacer sonar tu teléfono o tableta con un sonido a máximo volumen durante cinco minutos, incluso si está en modo silencio o vibración.

5. Ponte en contacto con las autoridades

Si crees que tu celular está en manos de personas peligrosas, es mejor contactar con las autoridades y presentar una denuncia.

No obstante, es importante saber que la localización del celular no servirá si no está con conexión a Internet o apagado, por lo que es recomendable seguir estos pasos lo más rápido posible después de haberlo perdido.

Para estar seguro de que el dispositivo podrá ser localizado, es importante activar dos opciones en los Ajustes de Google.

-Entra en Seguridad > Administrador de dispositivos y activa las dos opciones.

-Por otro lado, en Ajustes de Google > Ubicación, activa “Acceder a la ubicación”.

El Administrador de dispositivos Android funciona en cualquier dispositivo con Android 2.2 o superior. No requiere instalar ninguna app ni actualizar el sistema operativo.

Con información de Softonic