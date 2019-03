WhatsApp: ¿funciona el truco para saber si alguien vio tu foto de perfil? [FOTOS]

Miles de personas lo intentaron. Una gran sorpresa se llevaron los usuarios de WhatsApp, luego de que se hiciera tendencia un truco secreto que, supuestamente, te permite conocer la identidad de las personas que revisan tu foto de perfil, una característica que no ha sido implementada oficialmente.

El nombre de esta aplicación 'mágica' es Profile Tracker for WhatsApp y tiene 4 estrellas y media en la Google Play, la tienda de aplicaciones de los dispositivos Android. De igual manera, tiene muchos comentarios positivos que aseguran que la app cumple lo que promete.

Pese a que parece verdadera, lo cierto es que esta aplicación es totalmente falsa y lo único que busca es que la instales en tu teléfono para ganar dinero con la publicidad y con los incautos usuarios de WhatsApp que quieran comprar la versión 'premium' de esta app.

Al parecer, los creadores de esta aplicación han creado perfiles falsos para comentar positivamente a esta aplicación. Por ese motivo, su valoración en la Google Play es alta y miles de usuarios de WhatsApp han sido engañados por ella.

Lo que en realidad hace esta falsa aplicación es mostrar 5 contactos de WhatsApp al azar, generalmente con los que más conversas. Luego te dice que, en caso quieras saber el resto de la lista, tendrás que pagar una pequeña suma de dinero.

De esta forma, muchas personas han caído engañadas con la aplicación Profile Tracker for WhatsApp que no cumple lo que promete, es más, tienes que dudar de todas las aplicaciones de terceros que prometan hacer algo que la app original no cumple.

Te invitamos a revisar nuestra galería que te mostrará una serie de imágenes de cómo luce Profile Tracker for WhatsApp, la polémica app que ha engañado a miles de usuarios que cayeron en la estafa y la instalaron en su celular.

Estros trucos de WhatsApp si funcionan