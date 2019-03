Huawei P30, P30 Pro y P30 Lite: mira EN VIVO la presentación de los nuevos smartphones de Huawei

Quedan pocas horas para el lanzamiento oficial del Huawei P30, Huawei P30 Pro y Huawei P30 Lite, los nuevos smartphones que la compañía china Huawei presentará en la ciudad de París, en Francia.

A través de un comunicado, Huawei reveló que cualquier persona, no importa el lugar en el que viva, podrá seguir la transmisión EN VIVO de la presentación del Huawei P30 y sus hermanos gemelos.

A través de su canal de YouTube, Huawei comenzará a transmitir el evento en el que, además de mostrarnos el lanzamiento del Huawei P30, Huawei P30 Pro y Huawei P30 Lite, se lanzaría una nueva versión del smartwatch Huawei Watch GT.

La presentación del Huawei P30 y sus dos 'hermanos gemelos' será el 26 de enero a las 8:00 am (Hora peruana) y si no quieres perderte ningún detalle, entonces no dudes en reproducir el video a la hora señalada.

Posibles características técnicas

Desde hace varias semanas se comenzó a filtrar información (e incluso fotos y videos) que nos muestran las características y especificaciones técnicas del Huawei P30, Huawei P30 Pro y Huawei P30 Lite.

Huawei P30

Aunque todavía no es oficial, se especula que el Huawei P30 tendrá una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con resolución de 2324x1080 píxeles y una densidad de 422 ppp.

De igual manera, el equipo contará con un potente procesador Kirin 980, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 3.650 mAh con carga rápida.

En el apartado fotográfico, se especula que el Huawei P30 contará con una triple cámara principal, un sensor de 40 megapíxeles (f/1.8), otro de 20 megapíxeles (f/2.2) y uno de 8 megapíxeles (f/2.4)

Por otra parte, la cámara frontal del Huawei P30 sería ideal para los selfies, ya que sería de 24 megapíxeles con (f/2.0)

Huawei P30 Pro

El equipo más completo de esta familia, nos referimos al Huawei P30 Pro, poseerá una pantalla OLED de 6,47 pulgadas, la cual sería ligeramente curva en los bordes. Asimismo, contaría con un sensor de huellas integrado en la parte baja de la pantalla.

El smartphone, considerado el más potente de Huawei hasta la fecha, tendría además un procesador Kirin 980, 12GB de RAM, 128 GB de capacidad de almacenamiento y una batería de 4.200 mAh con sistema de carga rápida

En lo que respecta a las fotografías, el Huawei P30 Pro tendrá un sistema de cuatro cámaras principales, un sensor de 40 megapíxeles (f/1.8), uno de 20 megapíxeles (f/2.2), otro de 8 megapíxeles (f/2.4) y un sensor ToF 3D para mejorar la profundidad de la imagen.

Al igual que la versión estándar, el Huawei P30 Pro tendría una excelente cámara frontal, ideal para los selfies, la cual contará con un sensor de 32 megapíxeles.

Huawei P30 Lite

Finalmente, el pequeño de la familia P30 de Huawei poseería una pantalla IPS de 6 pulgadas con resolución de 2312x1080 y una densidad de 425 ppp.

Asimismo, el Huawei P30 Lite contaría con un procesador Kirin 710, 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno.

Finalmente, el equipo contará también con una triple cámara principal, un sensor de 20 megapíxeles (f/2.2), uno de 16 megapíxeles (f/2.2) y otro de 2 megapíxeles (f/2.4). La frontal, por su parte, sería de 32 megapíxeles.

Colores y precio

Se especula que el Huawei P30 Pro costaría aproximadamente 1.160 dólares. No hay información de costos de los otros equipos, lo que si hay son los supuestos colores: negro, rojo, azul y uno nuevo llamado “Aurora”.

Durante el evento también se presentaría una nueva versión del smartwatch Huawei Watch GT, que se llamaría Huawei Watch GT Active Edition, según portales especializados.