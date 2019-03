Lanzan servicio que te permitirá borrar a tu 'ex' de todas tus fotografías en redes sociales [FOTOS]

Un servicio online ha desatado todo tipo de comentarios en Facebook e Instagram puesto que este afirma que con ello podrás borrar a tu expareja de todas las fotografías en las que salen juntos.

‘Edit My Ex’, es el nombre de este portal que te ofrece poder ‘borrar’ de todas tus fotografías a esa persona que ya dejó de ser tu compañero y por un precio acorde con el mercado. Conoce todo al respecto en esta nota.

‘Edit My Ex’ es el nombre del portal británico que busca ‘facilitar’ la vida de las personas y te ofrece eliminar a esta persona no solo de tu vida, sino también de las fotografías que tienes junto a él o ella y que has compartido en Facebook y/o Instagram.

El servicio online busca que los usuarios puedan ‘recuperar’ sus fotografías y quitar a su expareja de dichos recuerdos que vivieron juntos.

¿Qué tan costoso es? Esta página británica promete ‘borrar’ a esta persona que ya no es parte de tu vida por solo 7 euros (S/ 27) por cada imagen; para poder acceder al servicio deberás subir tu fotografía al portal web ‘Edit My Ex’ y seleccionar a la persona que deseas retirar de dicha instantánea.

Luego de un periodo de 48 horas se te enviará la fotografía final, la cual según se precisa es trabajada por expertos diseñadores quienes mediante el uso del Photoshop podrán sacar a esta persona que ya ha salido de tu vida y ahora también lo hará de tu Facebook e Instagram.

Sin embargo, esto no es todo ya que si deseas eliminar a tu expareja de más de una fotografía, podrás acceder a un descuento por cada imagen. Según comentó Mark Rofe a Cribeo, el portal está en crecimiento puesto que los resultados de su trabajo son buenos y ya han ‘ayudado’ a cientos de solteros en todo el mundo.

En la parte superior podrás revisar parte del trabajo que ya se ha logrado gracias al equipo de ‘Edit My Ex’. Puedes revisar estas imágenes y deslisarlas de derecha a izquierda.