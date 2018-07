Nuevos audios difundidos por IDL-Reporteros revelan situaciones presuntamente irregulares que complican más la situación del ex juez superior del Callao, Walter Ríos, y exponen a nuevos involucrados.

Esta nueva conversación se da entre el asesor de comunicaciones del presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, José Luis Díaz Asto, con Ríos. El tema que comunica Díaz al magistrado es una reunión donde iba a estar, entre otras autoridades, el entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi.

Al almuerzo que se convocó para festejar el cumpleaños del futbolista Héctor Chumpitaz, también asistirían, según detalla el asesor de comunicaciones, el titular del PJ, así como el juez supremo Ángel Romero Díaz y el gerente de IZA Motors, Antonio Camayo.

En este contexto, Walter Ríos se muestra sorprendido y responde a José Luis Díaz que ya estaba comprometido con otra reunión con el secretario general del Ministerio de Justicia, Manuel Francisco Soto, “porque estoy viendo un tema para mi mujer”.

Vale anotar que la esposa del entonces magistrado del Callao es Maritza Sánchez Liza de Ríos, que se desempeñaba como defensora pública del Minjus.

“Carajo, va a estar el ministro de Justicia con nosotros en el almuerzo (…) también va a almorzar con Duberlí”, repone con insistencia Díaz Asto a Walter Ríos para, en otro momento, recomendarle que “vaye con la cabeza” antes de reunirse con el secretario general del ministerio en mención.

IDL-Reporteros corroboró que la celebración para festejar a Chumpitaz se realizó en el Hawaiano, en Barranco, y también participó el exfutbolista Germán Leguía. Este último afirmó que asistieron Ríos, Duberlí Rodríguez, Antonio Camayo, Luis Díaz, y otros jugadores, pero nunca llegó Heresi.

Otros audios

En otra grabación difundida, el juez del Callao se comunica con su esposa para informarle que no se decidía si ir al almuerzo o a la reunión con el secretario general del Minjus, pero deja claro que era más “tentador” ir a la reunión donde estaría el ministro de Justicia y el presidente del PJ.

En otro audio, que corresponde a una hora antes a esta conversación, Maritza Sánchez Liza de Ríos le pregunta a su esposo si tenía noticias del ministro Heresi. En este diálogo ella le mostró su incomodidad a Walter Ríos por no haber podido participar en una capacitación.

Cabe anotar que Walter Ríos presentó su renuncia a la Corte Superior de Justicia del Callao esta tarde, antes de la difusión de estos audios. Salvador Heresi, por su parte, renunció tras la difusión de una grabación donde interviene haciendo una consulta al otro cuestionado juez César Hinostroza.

Transcripción de audios

Audio 1

Luis Alberto Díaz -Aló.

Walter Ríos -Hola hermanito.

Luis Alberto Díaz -Oye, me ha llamado el tío, si puedes acompañarlo a almorzar hoy día en el

Hawaiano. Va estar con Romero Díaz.

Walter Ríos -¿Quién?, ¿Quién?

LD - El tío pues, Duber

WR -¿Duber?

LD -Sí, a la 1:30 en el Hawaiano, que queda en Barranco.

WR -Pucha madre, ya me comprometí con el secretario general del Ministerio de Justicia.

LD –Ya huevón, también va estar el ministro de Justicia ahí.

WR –No hermano, no lo puedo dejar porque estoy viendo un tema para mi mujer que trabaja en

LD –Carajo, mira va estar el ministro de Justicia con nosotros en el almuerzo.

WR -¿Cómo?

LD –El ministro de Justicia también va almorzar con Duberlí, por eso es que está llamándote a ti.

WR -¿Y si no va el ministro, huevón?

LD –Va el ministro, estuve en la mañana con Duberlí acá en la reunión.

WR –A ver, a ver, a ver, vamos a ordenarnos… A ver, hermano…

LD –El ministro ha estado a las 11:00 con nosotros, y le ha dicho: estoy en la….porque es

cumpleaños de Chumpitaz.

WR -¿De quién?

LD –Cumpleaños de Chumpitaz, el jugador de la U.

WR –Ya…

LD –Y Duberlí es hincha de la U, y va haber un almuerzo, y le dijo ¿el ministro va ir?. Sí, va a estar a

la 1:30 por ahí, Doctor Duberlí.

WR –Ya…

LD –Ya, está ahí, en el despacho del ministro. Va estar el mismo Vidal.

WR –El señor Vidal.

LD –Si quieres ver algo con el ministro del Ministerio de Justicia, llámalo al Negro, el ministro de

repente…

WR –No, pero ¿va a estar el ministro o no va estar el ministro?

LD –El ministro va estar a la 1:30 en el almuerzo…aló…

WR -1:30, y ¿quién me está invitando?

LD –El Dr. Duberlí porque hoy es santo de Chumpitaz.

WR –Ya. Puta madre….pero, ¿cómo lo voy a dejar al otro lado?

LD –Anda con la cabeza, no me andes con huevadas…puta que el secretario, huevón…

WR -¿Y si no llega el ministro, huevón?

LD –Va ir el ministro, puta madre, me ha dicho a Duberlí pues…

WR -¿Y dónde queda el Hawaiano?

LD –En Barranco pe…el último paradero del paradero Balta. Balta, Balta, ¿conoces? ¿Barranco?

WR –Sí conoizco Barranco, pero…

LD –Paradero Balta…

WR -¿Izquierda?

LD – Del Metropolitano a la derecha.

WR –Ya, el Hawaiano, yo lo veo…

LD –Ya. Vas a venir ¿no?

WR -¡Puta madre, huevón!

LD –Olvídate del secretario, huevón, habla con las cabezas, huevón…

WR – Puta madre…

LD -¿Qué quieres del MINJUS?

WR –Secretario General Soto Gamboa

LD –No, ¿qué quieres del MINJUS?, ¿qué quieres?

WR –Mi mujer pe, huevón, pa que la mejoren…

LD –Ya pe, le digo al ministro, huevón, al tío Duberlí…a la hija de Duberlí lo he mantenido ahí

huevón, no jodas, eso es fácil huevón…(…) huevadas.

WR –Puta, pero cómo voy a quedar mal, huevón, ya había quedado con él…

LD –¿Quieres cabeza?

WR –Puta madre…

LD -¿Quieres cabeza, o quieres intermediario, huevón?

WR –No, hermano. Puta…principios, huevón…no, puta madre…

LD -¿Principios?. Pero huevón…

WR –No hermano…yo…

LD –Va estar el tío Duberlí, va estar el tío Duberlí y va estar el ministro.

WR -¿Por qué me invita a mí?

LD –Al secretario lo van a cambiar, ¿es nuevo el secretario?, no es nuevo.

WR –Nuevo es, sí, nuevo es, nuevo es.

LD –Depende de todo lo que diga a Heresi.

WR -¿Pero por qué me invita el tío Duberlí?, no sé, ¿por qué?

LD –Carajo, porque quiere dar cabida a…a lo huevón…va ir también Jimmy…

WR –No te escucho…

LD –También va ir Jimmy García.

WR -¿Jimmy García?

LD –También va ir.

WR –Ya, ya, ya, ya.

LD –Lo digo porque carajo, porque es Chumpitaz, es de la U, y el tío es fanático de la U.

WR –Ya, dame…Qué, ¿Duberlí es fanático de la U?

LD –Claro pe, huevón.

WR –Ya, dame cinco minutos para decidirme pe huevón, me has agarrado frío huevón, ¿ya?

LD –Ya huevón, decide nomás, ahí al toque hablamos con el ministro de….

Audio 2

Audio 3

- Cómo quedó esto con el doctor Molina… esa reunión del asesor… ¿Sabes algo?, ¿de Heresi?

- Hoy día voy a tener, a la una y media de la tarde.

- Ya, mira, lo que pasa es que me ha sucedido que me da rabia. A mí me habían convocado para un curso de toda una semana, en hotel, todo, todo lo que implica eso, sobre mi tema, infractores, porque ha salido el reglamento el 24…

- Claro, claro, claro

- Hay artículos vigentes. Está en boga eso. Entonces me habían puesto en una lista, éramos tres que íbamos a participar. Y hoy día me llama Pilar Ochoa a decirme que de las tres, me han sacado a mí. Y Pilar Ochoa, que nada tiene que ver en el asunto, que le llega, la otra que también igual, ¿no?; entonces, lo llamo a Olchese para que me confirme esa noticia.

- Ya.

- Me dice: sí, sí, doctora, así es. Me parece que no debería ser, porque si ya la han puesto, por qué la sacan después, ¿no?

- Bueno, represalias, pe.

- Pilar Ochoa está de turno, no debería estar en ese curso, y la otra doctora que es de fiscalía tampoco.

- Está manejando el poder que tiene el pata, pues.

- Ya, yo voy a conversar hoy día, no te preocupes.

- Lo llamo a él, al hombre, ¿no?, al director…

- Antes que se me vaya la idea, gordita, mándame pro Whatsapp su nombre completo y su cargo.

- Ya, lo llamo y le digo: este, doctor, estoy en un curso, ¿no?, que me han llamado y ahora me dicen que no estoy, ¿no? Quisiera saber cuál es el motivo. Y me dice: Ah, ¿sí?, no sabía nada. No, no, no.

- Se hace al loco.

- Sí, se hace al loco. Ya como se hizo al loco le dije que el doctor Olchese me ha confirmado que usted ha dispuesto esto. Y me dijo, ah, ¿sí?, déjame averiguar y le llamo.

(…)

- Entonces yo como sea voy a llamar a Vegas, porque Vegas es el

- Ya, pero, no, no… por favor, es que yo me olvido los nombres. Dame el nombre y el cargo, ¿ya? (…)

- ¿Tú vas a ver a Molina hoy día?

- Claro, con la gente que no te puedo hablar por teléfono. Nombre completo del pata y cargo.

- ¡Yo tengo que ir a ese curso! Es toda la semana y me conviene a mí. Por qué me han sacado si ya estaba.