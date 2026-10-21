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Sociedad

Mar a 27°C y categoría extraordinaria: Senamhi revela el mapa del 'Mega Niño' para los próximos 3 meses

Con condiciones marinas cálidas, el Senamhi anticipa un aumento de precipitaciones desde diciembre, pudiendo alcanzar picos históricos de lluvia en regiones del norte peruano.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que El Niño extraordinario se mantendrá durante tres meses, afectando el clima regional.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que El Niño extraordinario se mantendrá durante tres meses, afectando el clima regional.Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) proyecta que el fenómeno de El Niño extraordinario mantendrá esta categoría durante los próximos tres meses, con condiciones distintas según la región. El pronóstico contempla lluvias más frecuentes e intensas en la costa norte, principalmente en Piura y Tumbes, mientras que varias zonas de la sierra sur y la Amazonía podrían registrar menos precipitaciones de lo habitual.

Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Atmosférica del Senamhi, explicó a TV Perú que las previsiones se elaboran a partir de escenarios probabilísticos y del seguimiento de las condiciones del océano y la atmósfera. La especialista señaló que el calentamiento del Pacífico está asociado tanto al Niño costero como al fenómeno global, cuyos efectos no serían iguales en todo el territorio peruano.

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El Niño extraordinario: Piura y Tumbes concentrarían las lluvias más intensas

Las condiciones más cálidas del mar se observan frente al litoral norte, donde las temperaturas alcanzan entre 26 y 27 °C en sectores de Piura y Tumbes. De acuerdo con Julca, estos valores se encuentran por encima de lo esperado para la primavera. En la costa de Lima y Áncash, en tanto, el mar presenta temperaturas cercanas a los 24 °C, aunque los mayores acumulados de lluvia se concentrarían en el norte.

El Senamhi prevé que las precipitaciones aumenten en frecuencia e intensidad desde diciembre, durante el verano. Como referencia, la especialista mencionó un episodio registrado en una estación de Cañaveral, en Tumbes, donde cayeron cerca de 80 milímetros en un solo día. Esa cifra superó ampliamente los valores habituales de la zona, cuyo promedio diario ronda los cinco milímetros y cuyo acumulado mensual puede alcanzar los 20 milímetros.

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¿Qué regiones tendrían menos lluvias por el ‘Mega Niño’?

El panorama sería diferente en departamentos de la sierra sur como Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde el pronóstico apunta a un déficit de precipitaciones. La influencia del calentamiento del Pacífico central también podría reducir las lluvias en determinadas zonas de la Amazonía, entre ellas Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Julca precisó que una previsión de lluvias por debajo de lo normal no significa que estas desaparecerán por completo. En esas regiones podrían presentarse de forma aislada y con menor intensidad durante el verano. En las zonas altas del extremo sur, además, ya se observan condiciones secas, cielos despejados durante el día y heladas durante la noche.

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