Lima tendrá días sin sombra hasta el 25 de octubre: Senamhi explica a qué hora se producirá el fenómeno El fenómeno podrá observarse cerca del mediodía, cuando el Sol alcance su punto más alto y los objetos proyecten sombras mínimas. La nubosidad y las lloviznas en la capital podrían dificultar su observación.

Este evento se producirá brevemente cerca del mediodía, aunque las nubes y lloviznas podrían dificultar su visualización y atenuar el brillo solar necesario para apreciarlo.

Este evento se producirá brevemente cerca del mediodía, aunque las nubes y lloviznas podrían dificultar su visualización y atenuar el brillo solar necesario para apreciarlo.

Lima Metropolitana experimentará los llamados días sin sombra entre el 22 y el 25 de octubre, un fenómeno que ocurre cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre las personas y los objetos. José Mesía, especialista en Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó que este evento depende de la posición del Sol respecto a la Tierra.

Este jueves 22 de octubre, el fenómeno podrá observarse entre las 11.50 y las 11.52 a. m., aproximadamente, en Lima Metropolitana. Sin embargo, la presencia de nubes y las lloviznas matutinas podrían impedir que la población lo aprecie, ya que se necesita brillo solar directo.

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¿Por qué se producen los días sin sombra en Lima?

Mesía explicó que el fenómeno ocurre cuando el Sol alcanza el cenit, es decir, el punto más alto sobre una localidad. En ese momento, los rayos solares caen verticalmente sobre el suelo y reducen al mínimo la sombra que proyectan las personas y los objetos.

Aunque se conoce como día sin sombra, esto no significa que las sombras desaparezcan por completo durante toda la jornada. El efecto se produce durante un periodo breve, cerca del mediodía, cuando el Sol alcanza la posición adecuada.

El especialista precisó que la observación dependerá de las condiciones meteorológicas de cada día. La nubosidad que cubre gran parte de Lima puede bloquear la luz solar directa y dificultar la percepción del fenómeno.

Senamhi recomienda protegerse de la radiación UV

Ante la posibilidad de periodos de mayor brillo solar, Mesía recomendó a quienes trabajan en la vía pública y realizan actividades al aire libre utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes de sol para reducir la exposición a la radiación ultravioleta (UV).

El especialista recordó que las nubes no bloquean por completo la radiación UV, por lo que aconsejó mantener las medidas de protección incluso cuando el cielo permanezca cubierto.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Lima Metropolitana registrará temperaturas máximas de entre 25 y 26 °C, con valores que podrían llegar a los 27 °C en las zonas más alejadas del litoral. Mesía vinculó estas temperaturas elevadas con el calentamiento del mar y el fenómeno El Niño.

El Senamhi también mantiene avisos meteorológicos por temperaturas elevadas y precipitaciones en la costa central y sur. En Lima, las lloviznas durante las mañanas podrían continuar y reducir las posibilidades de observar los días sin sombra.