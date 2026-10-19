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Cusco: necropsia revela lesiones en el cuello de joven que murió por asfixia en comisaría de Sicuani

La Fiscalía busca determinar si las heridas son compatibles con la chompa hallada en la celda e investiga al policía encargado de la custodia, sin descartar a otros funcionarios que pudieran tener responsabilidad.

Denuncian que joven murió en comisaría de Sicuani
Denuncian que joven murió en comisaría de SicuaniFoto: Luis Álvarez / La República
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La muerte de Ronal Coaquira dentro de la comisaría de Rosaspata, en Sicuani, provincia de Canchis (Cusco) continúa bajo investigación fiscal. La necropsia determinó que el joven falleció por asfixia y evidenció lesiones longitudinales en el cuello, hallazgos que deberán ser contrastados con pericias criminalísticas para esclarecer cómo se produjo el deceso cuando se encontraba bajo custodia policial.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, Manuel Mayorga, informó que el Ministerio Público tomó conocimiento de la detención del joven durante la madrugada del día 14, por una presunta conducción en estado de ebriedad. Aproximadamente una hora y cuarto después, la Policía comunicó a la fiscal de turno que el intervenido habría intentado quitarse la vida en la sala de detención y que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Tras conocer lo ocurrido, la fiscal provincial Frenia Roque acudió a la comisaría junto con efectivos de Investigación Criminal. En el ambiente donde permanecía el joven encontraron una chompa suspendida de una de las rejas. La hipótesis de que esta prenda habría sido utilizada para provocar la asfixia todavía debe ser corroborada mediante los exámenes correspondientes.

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Continúan pericias

“Lo que corresponde son los exámenes periciales de mayor profundidad que corroboren las hipótesis que se tienen o brinden alguna otra pista para el esclarecimiento”, señaló Mayorga. Precisó que los especialistas deberán determinar si las lesiones del cuello son compatibles con la prenda encontrada y establecer si esta pertenecía a Coaquira.

Las primeras diligencias incluyeron las declaraciones del efectivo policial encargado de la custodia y de otro detenido que permanecía en una celda contigua. Este último habría referido que escuchó el ingreso de una persona que aparentaba estar en estado de ebriedad y que posteriormente despertó al escuchar al policía pedir ayuda. Estas versiones son preliminares y deberán ser contrastadas con las demás evidencias.

Uno de los puntos más delicados es que, según la información proporcionada a Mayorga por la fiscal del caso, la comisaría no contaría con cámaras de vigilancia en esos ambientes. La falta de registros audiovisuales dificulta reconstruir de manera directa los minutos previos al hallazgo del joven.

Además, la Fiscalía recibió referencias sobre una posible denuncia familiar previa y un eventual estado anímico alterado de Coaquira, aspectos que también serán materia de investigación.

Las diligencias comprenden al policía responsable de la custodia y podrían alcanzar al comisario u otros funcionarios si aparecen indicios de responsabilidad. “Las investigaciones tienen que comprender a todas las personas que tengan una responsabilidad funcional y normativa respecto del lugar”, afirmó Mayorga.

El representante del Ministerio Público consideró prematuro pronunciarse sobre una eventual responsabilidad penal de los agentes, mientras continúan las pericias y la recopilación de testimonios para esclarecer el caso.

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