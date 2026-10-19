Cusco: fuego continúa avanzando en el Apu Pachatusan y dificulta labor de los bomberos

Las cuadrillas de bomberos enfrentan dificultades debido a la topografía accidentada del Apu Pachatusan, complicando el acceso y las labores para controlar las llamas.

Las cuadrillas de bomberos enfrentan dificultades debido a la topografía accidentada del Apu Pachatusan, complicando el acceso y las labores para controlar las llamas. Foto: Difusión

Un incendio forestal permanece activo en las inmediaciones del Santuario del Señor de Huanca, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, Cusco. La emergencia comenzó el domingo 18 de octubre y movilizó a bomberos y brigadistas de distintas compañías, quienes buscan contener las llamas ante el avance del fuego hacia las zonas altas de la montaña sagrada Apu Pachatusan.

Los equipos de emergencia de San Sebastián y San Jerónimo, en Cusco, y de Pisaq participan en las labores de control y mitigación del siniestro. Durante la primera jornada, los combatientes consiguieron apagar el fuego en la parte baja del terreno; sin embargo, las llamas continuaron su avance hacia la cumbre, mientras las condiciones del lugar y la presencia de vientos complican las intervenciones.

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Incendio forestal en Cusco: bomberos enfrentan dificultades por la geografía del Apu Pachatusan

Las características del terreno representan uno de los principales obstáculos para las cuadrillas que trabajan en la zona. Según informó Ítalo Tarco Góngora, consejero por la provincia de Calca, el incendio ingresó a un sector de topografía accidentada, donde el acceso resulta peligroso para los bomberos. Esta condición dificulta el desplazamiento del personal y las acciones destinadas a detener la propagación de las llamas.

Pese a las dificultades, los brigadistas lograron controlar el fuego en la parte inferior de la montaña durante la jornada del domingo. No obstante, el incendio alcanzó sectores de mayor altitud y avanzó hacia la cumbre del Apu Pachatusan, una montaña sagrada en cuyas inmediaciones se encuentra el Santuario del Milagroso Señor de Huanca. Las labores de emergencia buscan mitigar el siniestro ante el riesgo que representa su desplazamiento por esta zona.

El personal de las compañías de San Sebastián, San Jerónimo y Pisaq retomó las acciones para combatir el fuego, con equipos destinados a las tareas de control. La presencia de vientos y las condiciones del terreno constituyen factores que dificultan el trabajo de los equipos desplegados en el lugar.

Señor de Huanca: brigadistas de tres compañías continúan labores para controlar el fuego

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar el origen del incendio forestal e identificar a la persona que habría provocado la emergencia. Tarco Góngora señaló que las diligencias se encuentran en marcha para establecer las circunstancias en las que comenzó el fuego, mientras continúan las labores de respuesta en las inmediaciones del santuario.

Por su parte, la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) reportó que el incendio del Apu Pachatusan no era el único siniestro forestal activo en la región. La entidad también registró emergencias en Huachibamba, distrito de Yanatile, en la provincia de Calca, y en Parccora, distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas. Estos focos permanecían activos según el reporte difundido por la oficina regional.

En contraste, otros tres incendios forestales fueron declarados extinguidos en la región. Las emergencias se registraron en los distritos de Accha y Colcha, en la provincia de Paruro, y en Echarate, provincia de La Convención. De esta manera, mientras algunos focos fueron controlados por completo, las brigadas mantenían sus esfuerzos frente a los incendios que todavía requerían intervención, entre ellos el que avanzaba por las zonas altas del Apu Pachatusan.