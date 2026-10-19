Es falso que la Policía impida a campesinos regresar a sus casas tras los incendios forestales: video muestra disputa con minera Antapaccay

LO FALSO:

En redes sociales se afirma que la Policía impide a los campesinos regresar a sus casas tras los incendios forestales en Perú.

LO VERDADERO:

En el video original, de mayor duración, una mujer acusa a los policías y a la minera Antapaccay de impedirle el acceso a su propiedad.

En el contexto de los incendios forestales que afectan al Perú, en redes sociales circula un video en el que una mujer reclama a unos policías porque, según denuncia, le impiden el paso. Las publicaciones que comparten las imágenes aseguran que las autoridades no permiten que los campesinos regresen a sus viviendas tras los incendios. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que el video no está relacionado con la emergencia forestal.

Una de las publicaciones con mayor alcance se difundió en Facebook, donde superó las 110.000 visualizaciones, los 4.000 ‘Me gusta’, los 1.200 comentarios y fue compartida más de 5.500 veces.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió encontrar el video original, de mayor duración, que permite conocer el contexto completo del reclamo. En las imágenes, la mujer se dirige a un grupo de policías y acusa a la minera Antapaccay de impedirle el acceso a su vivienda. Además, denuncia que la empresa se habría apropiado de su propiedad y señala una presunta complicidad entre la compañía y los agentes policiales. De esta manera, el registro muestra una disputa relacionada con el acceso a un terreno, y no una situación vinculada con los incendios forestales que afectan al país.

Video con el contexto original. Foto: Facebook

Descripción del video. Foto: Facebook

En ningún momento del video se menciona un incendio ni se relaciona el impedimento de paso con una emergencia forestal. Por el contrario, el reclamo de la mujer está vinculado a una disputa con la minera Antapaccay, a la que acusa de impedirle el acceso a su propiedad.

Además, este no es un caso aislado. En redes sociales también circulan otros videos en los que pobladores denuncian presuntos impedimentos para acceder a sus terrenos y viviendas, y señalan a la minera Antapaccay como responsable. Sin embargo, estas otras denuncias tampoco mencionan los incendios forestales ni relacionan los reclamos con la emergencia que afecta al país.

Hay más denuncias en contra de la minera. Foto: Facebook

Conclusión

En redes sociales circula un video que asegura que la Policía impide a los campesinos regresar a sus viviendas tras los incendios forestales en Perú. Sin embargo, el contenido es falso, pues las imágenes muestran a una mujer que acusa a la minera Antapaccay de impedirle el acceso a su propiedad. Asimismo, otros videos recogen denuncias similares contra la empresa, pero ninguno menciona los incendios forestales ni relaciona estos reclamos con la emergencia.