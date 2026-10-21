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Sociedad

Capturan a la 'China Yessenia' y a 'Pimpollo', principales sospechosos del mortal incendio que dejó a 10 fallecidos en La Victoria

El incendio destruyó una vivienda en el jirón Pisagua, donde murieron diez integrantes de una familia, incluidos cinco menores. Los familiares denunciaron extorsiones previas al siniestro.

El siniestro ocurrió en una vivienda de tres pisos en el jirón Pisagua, donde miembros de la misma familia quedaron atrapados. Las causas del incendio están en investigación por las autoridades.
El siniestro ocurrió en una vivienda de tres pisos en el jirón Pisagua, donde miembros de la misma familia quedaron atrapados. Las causas del incendio están en investigación por las autoridades.Foto: Latina.pe/Composición LR
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Yessenia Ureta Vargas, conocida como la ‘China Yessenia’, y Juan Ayllón Córdova, alias ‘Pimpollo’, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a su presunta vinculación con el incendio ocurrido en Manzanilla, en el distrito de La Victoria, que dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. La información sobre la intervención fue difundida por Latina Noticias.

La detención de ambos se produce en el marco de las investigaciones por el siniestro registrado en una vivienda de tres pisos ubicada en el jirón Pisagua, donde integrantes de una misma familia quedaron atrapados durante la emergencia. Aunque los familiares señalaron que el fuego podría estar relacionado con amenazas extorsivas, las autoridades todavía no han emitido un pronunciamiento oficial.

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¿Quiénes son la ‘China Yessenia’ y ‘Pimpollo’, investigados por el incendio en La Victoria?

Según informó Latina Noticias, Yessenia Ureta Vargas, conocida como la ‘China Yessenia’, fue capturada por personal de la División de Investigación Criminal (Dipincri) de La Molina, bajo el mando del general Ricardo Espinoza. En la misma intervención fue detenido Juan Ayllón Córdova, su pareja, identificado con el alias de ‘Pimpollo’.

Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos relacionados con el incendio de Manzanilla. Sin embargo, la información sobre la captura no establece por sí sola su responsabilidad en la tragedia. Las diligencias policiales y fiscales deberán esclarecer qué ocurrió antes de la emergencia y si existe evidencia que vincule a los detenidos con el inicio del fuego.

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Incendio en Manzanilla: qué se sabe de las diez víctimas y las hipótesis sobre el origen del fuego

El incendio destruyó una vivienda de tres niveles situada en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, en el límite entre La Victoria y el Cercado de Lima. Diez integrantes de una familia fallecieron, incluidos cinco menores de edad. De acuerdo con la información difundida tras la emergencia, en el inmueble residían 17 personas.

Los familiares denunciaron que habrían recibido amenazas y exigencias de pagos extorsivos durante las semanas previas. También señalaron que el negocio familiar, relacionado con el alquiler de motocicletas eléctricas en Gamarra, habría sufrido ataques anteriores. Según uno de los testimonios recogidos después de la tragedia, dos sujetos llegaron en una motocicleta y uno de ellos habría rociado combustible sobre un vehículo estacionado frente a la vivienda antes de que comenzara el fuego.

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