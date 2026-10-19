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Sociedad

Mapa de la violencia en Lima y Callao: estas son las vías con más ataques a buses y combis en un año

Los atentados contra el transporte público dejaron 107 fallecidos y 141 heridos entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Comas, San Martín de Porres y el Callao concentran la mayor cantidad de casos.

Comas, San Martín de Porres y Callao concentran los ataques contra el transporte público en Lima
Comas, San Martín de Porres y Callao concentran los ataques contra el transporte público en LimaFoto: Latina Noticias
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Lima Metropolitana y el Callao registraron 222 atentados armados contra vehículos de transporte público entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Los ataques dejaron 107 personas fallecidas y 141 heridas, entre conductores, cobradores y pasajeros, en un año marcado por la violencia contra buses, combis y, en menor medida, mototaxis.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias geolocalizó los atentados a partir de información de fuentes públicas y elaboró un mapa interactivo que permite identificar los puntos donde ocurrieron los ataques, así como distinguir los casos con víctimas mortales de aquellos que dejaron heridos.

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Comas, San Martín de Porres y el Callao concentran los ataques

Comas encabeza la lista de distritos con más atentados, con 24 casos. Le siguen San Martín de Porres y el Callao, con 20 ataques cada uno. Los registros muestran una mayor concentración de estos hechos en distritos populares y periféricos de Lima y el Callao.

En contraste, Magdalena, San Isidro, Miraflores y Barranco, distritos de mayores ingresos, no registraron ataques contra el transporte público durante el periodo analizado. La diferencia evidencia que la violencia se concentra en determinadas zonas de la capital y golpea con mayor fuerza a sectores populares.

El registro también revela que los ataques dejaron, en promedio, cerca de nueve fallecidos al mes. Además, se produjo un atentado aproximadamente cada día y medio durante los últimos 12 meses.

Panamericana Norte registra 17 ataques contra el transporte público

La carretera Panamericana Norte concentra 17 balaceras contra vehículos de transporte público, principalmente en el tramo comprendido entre San Martín de Porres y Puente Piedra. Le sigue la avenida Túpac Amaru, con nueve ataques registrados entre el Rímac y Carabayllo.

La avenida Argentina suma siete atentados. De ese total, al menos cuatro ocurrieron en las cuadras 23 y 24, lo que identifica ese tramo como uno de los puntos críticos de esta vía.

La herramienta de Latina Noticias permite consultar la ubicación de los atentados registrados durante el periodo analizado. El medio anunció que actualizará el mapa a diario para facilitar el seguimiento de estos hechos por parte de la ciudadanía y las autoridades.

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