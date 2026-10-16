‘Los Alcaeda’ asesinaron a 4 choferes y extorsionaron a otros 83 transportistas

Uno de los presuntos miembros de la red criminal Los Alcaeda, según la Fiscalía.

Uno de los presuntos miembros de la red criminal Los Alcaeda, según la Fiscalía.

Por lo menos 83 conductores de transporte público estaban siendo extorsionados por la organización criminal 'Los Alcaeda' para cumplir con pagos semanales. Cuatro de las víctimas, incluso, fueron asesinadas, según informó la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

En un operativo conjunto cayeron nueve de estos criminales que tenían azotada la provincia constitucional.

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La operación fue ejecutada por la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, que dirige el fiscal provincial Rafael Gonzáles Hurtado, en coordinación con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco B) de la Policía Nacional del Perú.

Se intervinieron viviendas en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Ica y una celda en el penal de Chorrillos. 'Los Alcaeda' se dedicaban al cobro de cupos e ilícitos afines.

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De acuerdo a las investigaciones, el 26 de febrero de este año asesinaron a Segundo Timoteo Vásquez Mosanapón, en el cruce de la avenida Santa Rosa con la avenida Argentina, Callao.

El 16 de marzo victimaron a Dario Enroque Espinoza León. En ese acto resultó herido Harley Lando Ayala Chanduvi. El ataque se registró en la avenida Argentina, frente a Minka.

Asimismo, el 22 de julio fue asesinado José Christian Manuel Robles Bernal. Ocurrió también en la esquina de la avenida Argentina con el pasaje Villegas.

Otro caso en investigación es el atentado -quema de combi- por extorsión en agravio de Gerson Ignacio Cerdán del Rosario. El ataque fue ejecutado por la ‘China Sulmary’.

Asimismo, el 23 de abril Miguel Kuno Choquepata y Luis Alberto Samamé Samamé fueron atacados y heridos a balazos en la avenida Argentina con pasaje El Sol.

Por último, el último 2 de octubre fue asesinado Juan Daniel Velásquez Anca. Ocurrió entre la avenida Dos de Mayo con Miroquesada.

El operativo contó con la participación de 19 fiscales. Entre los intervenidos se encuentran Alfredo S., Genaro P., Claudia R., Carolina S., José P., Mateo A., Kelly G., Ángel P. y Yorman M.

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De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta red criminal operaba extorsionando a choferes de rutas informales y a conductores de las empresas de transporte público Nuevo Reynoso, Nuevo Gambeta y P.A.S.A., las cuales transitan por el corredor de la avenida Argentina, entre el Callao y el Cercado de Lima.

"Se calcula que al menos 83 choferes resultaron agraviados por las exigencias económicas de la banda", dijo el fiscal Gonzáles.

A la organización 'Los Alcaeda' se le atribuye, además, la autoría en el asesinato de cuatro conductores que se negaron a pagar las cuotas extorsivas impuestas, precisó.

Durante las diligencias, los efectivos incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversa documentación con registros anotados de los cobros ilegales, elementos que formarán parte del acervo probatorio por los delitos de extorsión agravada y organización criminal.



