Resultados en la provincia de Tumbes, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde de la ciudad

Hoy, domingo 4 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la provincia de Tumbes.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definieron a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los gobernadores y vicegobernadores regionales que gestionarán sus jurisdicciones durante el periodo 2027-2030. El proceso estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en cada provincia, distrito y región ante posibles irregularidades.

Revisa toda la cobertura electoral de La República en nuestra sección especial de Elecciones 2026, con las noticias más recientes sobre los resultados en las provincias del país y lo que dejó la jornada del domingo 4 de octubre.