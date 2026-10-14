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"Los Bomberos": entregan 1.000 ejemplares de cuento infantil a favor del Cuerpo General de Bomberos

La tercera edición de 'Los Bomberos' busca acercar a los niños a la labor de los bomberos, y cuenta con un cortometraje animado proyectado en más de 120 salas de CineStar Multicines a nivel nacional.

Este cuento busca enseñar a los menores sobre riesgos y seguridad en el hogar, incluyendo códigos QR para donaciones digitales que contribuyen a la educación y prevención de emergencias.
Este cuento busca enseñar a los menores sobre riesgos y seguridad en el hogar, incluyendo códigos QR para donaciones digitales que contribuyen a la educación y prevención de emergencias.Foto: difusión
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La empresa Chaska Entertainment impulsó la entrega de 1.000 ejemplares de la tercera edición del cuento infantil Los Bomberos al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). La actividad se realizó el pasado miércoles en la sede central de la institución, ubicada en San Isidro, con el propósito de acercar a los niños a la labor de los bomberos y fomentar la prevención de accidentes desde la infancia.

La iniciativa busca difundir el trabajo de los voluntarios mediante una historia dirigida al público infantil, que también llegó al formato audiovisual a través de un cortometraje peruano de animación. Además de promover valores como la solidaridad, el compañerismo y la vocación de servicio, el proyecto contempla un componente solidario: una parte de las ventas del libro se destina al Patronato Nacional Pro Bomberos del Perú.

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Entregan 1.000 cuentos infantiles al Cuerpo General de Bomberos del Perú

La ceremonia de entrega contó con la participación de Hernán Garrido-Lecca, escritor, productor y director; Juan Carlos Morales Carpio, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; y Manuel Castañeda Jiménez, director ejecutivo del Patronato Nacional Pro Bomberos del Perú, además de integrantes de la institución.

El cuento Los Bomberos se publicó originalmente en 2013 y amplió su alcance con una adaptación animada producida por Chaska Entertainment. El cortometraje, de ocho minutos de duración, comenzó a proyectarse el 24 de setiembre en más de 120 salas de CineStar Multicines a nivel nacional, como parte de la programación previa al reestreno de Avengers: Endgame. Esta adaptación trasladó la historia del libro a la pantalla grande y permitió presentarla ante nuevas audiencias.

La tercera edición del cuento se encuentra disponible mediante las redes sociales de Chaska Entertainment y en las librerías Del Sur y Vivant, esta última ubicada en San Isidro. Según la información proporcionada por la organización, próximamente llegará a más librerías del país.

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Los Bomberos promueve la prevención y destina parte de sus ventas a una causa solidaria

La iniciativa también busca que los niños aprendan a reconocer situaciones de riesgo y comprendan la importancia de prevenir accidentes en el hogar. Durante el encuentro, el comandante general Juan Carlos Morales Carpio destacó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y recordó que la preparación debe comenzar antes de que ocurra una emergencia.

Entre los riesgos que las familias pueden abordar con los menores se encuentran el uso de fósforos y encendedores, la exposición al fuego y los peligros relacionados con las instalaciones eléctricas. A través de la lectura y la animación, el cuento busca presentar estos temas de forma accesible y acercar a los niños a la función que cumplen los bomberos en la protección de la ciudadanía.

El libro también incorpora un código QR para facilitar aportes voluntarios a los bomberos mediante billeteras digitales como Yape o Plin. A ello se suma el porcentaje de las ventas que se destina al Patronato Nacional Pro Bomberos del Perú. De esta manera, la iniciativa combina la difusión de una historia infantil con mecanismos de colaboración para apoyar la labor de quienes atienden emergencias.

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