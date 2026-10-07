¿Estudias Derecho, Economía o Ingeniería? La beca con todo pagado que ofrece prácticas laborales en el Estado y sin estar titulado
La beca de Osiptel cubre costos académicos, alimentación, movilidad y alojamiento. Los interesados deben cumplir requisitos específicos y realizar un examen de admisión virtual.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ofrece 60 becas integrales para estudiantes de último año, egresados y bachilleres no titulados de Derecho, Economía e Ingeniería. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de octubre de 2026 y están dirigidas a jóvenes de universidades licenciadas de todo el país.
Los seleccionados accederán al Programa de Extensión Universitaria (PEU), que contempla 320 horas de formación especializada en regulación de las telecomunicaciones, gestión pública, habilidades profesionales, innovación e inteligencia artificial. Las clases presenciales se desarrollarán en Lima entre el 11 de enero y el 19 de marzo de 2027, con beneficios adicionales para quienes provengan de regiones.
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Beca de Osiptel cubre estudios, alimentación, movilidad y alojamiento para jóvenes de todo el país
Osiptel asumirá el 100% de los costos académicos del programa, incluidos los materiales utilizados durante las clases presenciales. La beca también contempla gastos de alimentación, movilidad local y un seguro contra accidentes durante el periodo de formación en Lima.
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Los beneficiarios procedentes de otras regiones recibirán, además, una subvención para cubrir sus gastos de traslado y alojamiento en la capital. El programa incluirá una semana internacional bajo modalidad híbrida, con participación de especialistas de organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estos son los requisitos y fechas para postular a las 60 becas de Osiptel
Pueden postular estudiantes de último año de pregrado, egresados o bachilleres del semestre 2026-I que no hayan obtenido el título profesional. Deben pertenecer a una universidad licenciada y estudiar Derecho, Economía, Ingeniería Económica o determinadas especialidades de Ingeniería, entre ellas Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas, Informática, Software, Redes y Comunicaciones, Información e Industrial.
Los postulantes deberán completar la ficha de inscripción y asumir el compromiso de dedicación exclusiva durante las semanas del programa. El ingreso será mediante un examen de admisión virtual y la selección se realizará por orden de mérito, según la especialidad y la distribución de vacantes entre Lima y Callao y las regiones. Los tres primeros puestos de cada especialidad podrán acceder posteriormente a convenios de prácticas preprofesionales o profesionales en Osiptel, además de un incentivo económico adicional a la subvención mínima.