Gobierno confirma día no laborable el 6 de diciembre: solo trabajadores de este sector podrán descansar en Perú

Trabajadores disfrutando del día no laborable dentro del parque de las Leyendas. Foto: Composición LR/Andina.

Diciembre de 2024 trae consigo una serie de días feriados y no laborables en Perú, ideales para disfrutar de un merecido descanso antes de las festividades de fin de año. Entre las fechas destacadas, el 6 de diciembre se ha declarado como un día no laborable, lo que genera expectativas entre los trabajadores del sector público y privado.

Este mes es conocido por su ambiente festivo y la oportunidad de realizar diversas actividades. Con la llegada de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, los peruanos se preparan para disfrutar de un fin de semana largo que comienza el 6 de diciembre. A continuación, se detallan las disposiciones oficiales y lo que esto significa para los trabajadores.

Gobierno declaró día no laborables el 6 de diciembre

El 6 de diciembre de 2024 ha sido oficialmente declarado un día no laborable, según el calendario de feriados del país. Esta medida se anticipa a los feriados nacionales del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el 9 de diciembre, que conmemora la Batalla de Ayacucho. Por lo tanto, es una fecha propicia para descansar y disfrutar de actividades familiares.

¿Quiénes podrán disfrutar de este día no laborable el 6 de diciembre?

El día no laborable del 6 de diciembre se aplica principalmente a los trabajadores del sector público. Sin embargo, los colaboradores del sector privado también podrán disfrutar de este día libre, siempre que coordinen previamente con sus empleadores. Esta flexibilidad permite que más personas se beneficien de un descanso adicional en este mes festivo.

Un fin de semana largo: Del 6 al 9 de diciembre

El periodo del 6 al 9 de diciembre se presenta como un fin de semana largo, comenzando con el día no laborable del viernes 6, seguido del descanso habitual del sábado 7 y el feriado del domingo 8. Este descanso se extiende hasta el lunes 9, que es feriado por la Batalla de Ayacucho. Es una excelente oportunidad para que los peruanos se reúnan con sus seres queridos y celebren juntos.

¿Qué otras fechas el sector público podrá descansar en diciembre de 2024?

Además del 6 de diciembre, el calendario de diciembre incluye otros días no laborables. El lunes 23 y el martes 24 son días no laborables, que se conectan con el feriado del miércoles 25, día de Navidad. Asimismo, del 28 al 31 de diciembre, aunque el sábado 28 y el domingo 29 no son oficialmente feriados, muchas personas suelen tomarlos como días de descanso habitual, culminando con el cierre del año laboral.

