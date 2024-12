Feriados en diciembre 2024: este es el calendario de días libres y no laborables en Perú, según El Peruano

Estos son los días feriados y no laborables del mes de diciembre. Foto: Composición LR/Difusión/Andina

El último mes del año trae consigo una serie de feriados y días no laborables que permitirán a los peruanos disfrutar de un merecido descanso. En total, se contemplan siete fechas para que la población escape de la rutina y celebre diversas festividades. Sin embargo, no todos los sectores podrán beneficiarse de estas fechas festivas.

De acuerdo con el diario oficial El Peruano, el calendario nacional de 2024 incluye 16 días de descanso obligatorio. Estos días son esperados con gran entusiasmo, ya que ofrecen la oportunidad de reducir el estrés laboral y disfrutar de actividades recreativas. A continuación, se detallan los feriados y días no laborables que se celebrarán en diciembre de 2024.

Feriados de diciembre 2024

Diciembre de 2024 ofrecerá tres feriados para que toda la población pueda disfrutar de ellos, según informa la página oficial de El Peruano. A continuación, te explicamos las fechas y su importancia:

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Esta celebración católica conmemora la doctrina de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, sin intervención humana. En este día, las iglesias organizan misas especiales en honor a este importante dogma.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho. Este enfrentamiento decisivo marcó la derrota del Ejército Realista por las fuerzas independentistas, sella el fin del Virreinato del Perú y la salida de la administración española en Sudamérica.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad. Esta festividad cristiana, que celebra el nacimiento de Jesucristo, ha trascendido su dimensión religiosa para convertirse en un evento social. Las familias se reúnen, intercambian regalos y decoran sus hogares, lo que fortalece vínculos afectivos y comunitarios.

Días no laborables de diciembre 2024

Al respecto, los empleados del sector público contarán con cuatro días no laborables que podrán aprovechar para descansar antes de los feriados de Navidad y Año Nuevo. Estas fechas les permitirán disfrutar de tres días consecutivos de descanso en cada ocasión. Los días no laborables del último mes del año son:

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre

Con esta programación, los trabajadores del Estado podrán organizar mejor sus actividades previas a estas importantes celebraciones.

Diferencia entre feriados y días no laborables

Los feriados y días no laborables ofrecen oportunidades de descanso, pero se distinguen por aspectos como la obligatoriedad, la recuperación de horas y la compensación salarial.

Por un lado, los días no laborables permiten a los trabajadores disfrutar de una jornada de descanso en fechas específicas. No obstante, al ser considerados días hábiles, las horas no trabajadas deben compensarse en un plazo de diez días, según las necesidades establecidas por el titular de cada entidad pública. En el sector privado, su aplicación es opcional, y la recuperación de las horas depende de un acuerdo entre empleadores y trabajadores, como ocurrió durante la semana del Foro APEC 2024.

En contraste, los feriados garantizan un descanso obligatorio con derecho a percibir el salario habitual. Si un trabajador decide laborar en un feriado sin descanso compensatorio posterior, recibirá un pago triple: uno por el feriado, otro por la labor efectuada y un adicional equivalente al 100% de su remuneración regular.