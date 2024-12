¿Habrá clases en los colegios de Perú este feriado 6 de diciembre? Esto se sabe del calendario de Minedu

El Gobierno declaró el viernes 6 de diciembre como día no laborable, y el Ministerio de Educación ha aclarado la situación respecto a las clases en los colegios públicos. Foto: composición LR/Minedu

El Gobierno declaró el viernes 6 de diciembre como día no laborable, y el Ministerio de Educación ha aclarado la situación respecto a las clases en los colegios públicos. Foto: composición LR/Minedu

Diciembre marca el último mes del año y también el cierre del año escolar 2024, convirtiéndose en un periodo de descanso y preparación para las celebraciones de fin de año. En este contexto, el Gobierno ha decretado el viernes 6 de diciembre como día no laborable para el sector público, según el Decreto Supremo 011-2024-PCM, lo que permitirá un fin de semana largo. Esta medida tiene como objetivo promover el turismo interno y reactivar la economía regional.

El feriado se extenderá hasta el lunes 9 de diciembre, ya que se combinan dos días festivos y un día no laborable en esas fechas. Sin embargo, la decisión ha generado dudas respecto a las clases presenciales de las instituciones educativas a nivel nacional, que están bajo la supervisión del Ministerio de Educación (Minedu).

¿Habrá clases este viernes 6 de diciembre tras declararse día no laborable?

El Ministerio de Educación aún no ha emitido un comunicado oficial respecto al viernes 6 de diciembre, pero fuentes de La República han confirmado que no habrá clases en los colegios públicos. Esta decisión está en línea con la disposición del Ejecutivo, ya que las instituciones educativas públicas, que cuentan con personal docente, auxiliares y administrativo parte del sistema gubernamental, estarán sujetas al día no laborable.

Por otro lado, esta medida no afecta a las instituciones educativas privadas, por lo que cada centro decidirá si acatan el feriado (día no laborable) o mantienen sus clases con normalidad. Además, las instituciones públicas no solo disfrutarán del viernes 6, sino también del lunes 9 de diciembre, en conmemoración a la Batalla de Ayacucho, regresando a clases el martes 10 de diciembre.

Feriados y días no laborales que restan en el 2024

Diciembre

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Minedu: ¿cuándo termina el año escolar 2024 en Perú?

Según el calendario establecido por el Minedu, el ciclo escolar 2024 finalizará el viernes 20 de diciembre. En este último trimestre, los estudiantes de todo el país redoblan esfuerzos para lograr buenos resultados académicos, lo que les permitirá concluir el año escolar de manera exitosa y disfrutar de sus merecidas vacaciones.