Día no laborable del 6 de diciembre: ¿qué pasa con las horas no trabajadas?

El viernes 6 de diciembre es un día no laborable, así lo ha establecido el gobierno peruano. Precisamente, durante diciembre de 2024 hay una serie de días feriados y no laborables, ideales para disfrutar de un merecido descanso antes de las festividades de fin de año.

Es importante recordar que durante estos días festivos, es fundamental respetar las normas y recomendaciones de seguridad para disfrutar de manera responsable y tranquila. ¡Que este mes de diciembre sea un momento de alegría y descanso para todos!

Día no laborable el 6 de diciembre en Perú: ¿qué pasa con las horas no trabajadas?

Durante un día no laborable, los trabajadores del sector público deben descansar, sin embargo, esta fecha no exime del descanso habitual como lo es un feriado. Por lo tanto, aquellos que descansen el 6 de diciembre, deberán compensar las horas no trabajadas. Estas horas pueden ser recuperadas de acuerdo a lo que se acuerde con el empleador. Del mismo modo sucede con los trabajadores del sector privado que descansen en esta fecha, deberán recuperar las horas no trabajadas.

¿Por qué el 6 de diciembre es día no laborable en el Perú?

El viernes 6 de diciembre ha sido declarado día no laborable para el sector público y busca fomentar el turismo interno y dinamizar la economía regional. Esta decisión en el contexto de dos feriados nacionales como el domingo 8 de diciembre que se celebra la Inmaculada Concepción y el lunes 9 de diciembre que se conmemora la Batalla de Ayacucho.

Calendario oficial 2024

Feriados del año 2024

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Esta celebración católica conmemora la doctrina de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, sin intervención humana. En este día, las iglesias organizan misas especiales en honor a este importante dogma.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad. Esta festividad cristiana, que celebra el nacimiento de Jesucristo, ha trascendido su dimensión religiosa para convertirse en un evento social. Las familias se reúnen, intercambian regalos y decoran sus hogares, lo que fortalece vínculos afectivos y comunitarios.

Días no laborables 2024