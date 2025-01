El periodista argentino Flavio Azzaro no se ha guardado sus críticas hacia Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima. A través de sus redes sociales, el comunicador se refirió a los primeros movimientos del director técnico sobre los fichajes para la temporada 2025. Esta no es la primera vez que Azzaro expresa su opinión negativa sobre el estratega de 60 años, quien ya había sido objeto de sus comentarios en el pasado.

La controversia se intensificó tras el escándalo del fichaje fallido de Brian Farioli, un jugador que había sido solicitado por Gorosito. Azzaro, al enterarse de la situación, no dudó en utilizar su cuenta de X (anteriormente Twitter) para señalar que el entrenador ya ha comenzado a generar problemas en el club.

Periodista argentino apuntó contra Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima

"Me cuentan amigos peruanos que el gran ‘Pipo’ ya empezó a hacer de las suyas en Alianza. Yo les avisé", escribió Flavio Azzaro, dejando claro su desdén hacia la gestión del nuevo técnico del cuadro blanquiazul.

Las críticas de Flavio Azzaro hacia Néstor Gorosito

Flavio Azzaro ha seguido de cerca la carrera de Néstor Gorosito en el fútbol argentino y no ha dudado en calificarlo como un entrenador que no trabaja lo suficiente. En una entrevista hace unas semanas, Azzaro afirmó que "Gorosito es un muchacho que no trabaja" y que su carrera está "bastante sobrevalorada". Estas declaraciones han generado un gran revuelo en el ámbito deportivo, especialmente entre los seguidores de Alianza Lima, quienes esperan que el nuevo entrenador logre resultados positivos.

El periodista también hizo un repaso por la trayectoria de Gorosito, destacando sus fracasos en clubes como River Plate y Nueva Chicago. "A River lo mandó a la B, con Nueva Chicago fue parte del descenso, a Colón lo mandó a la B", apuntó Azzaro, sugiriendo que la elección de Gorosito como entrenador de Alianza Lima podría ser un error. A pesar de sus críticas, el comunicador reconoce que algunos equipos prefieren a entrenadores de la vieja escuela en lugar de arriesgarse con nuevos talentos.

La respuesta de Néstor Gorosito a las críticas

Ante las críticas de Azzaro, Néstor Gorosito decidió responder en una entrevista con F90 de ESPN. Aunque no mencionó directamente al periodista, el entrenador argumentó que muchos de los ataques que recibe son parte de una campaña orquestada para desprestigiarlo. "Como todo, hay intereses, campañas de empresarios, campañas de periodistas, que les tiran unos ‘mangos’ y hablan boludeces", declaró.