¿Es feriado o día no laborable el 6 de diciembre de 2024? Lo que señala la norma en El Peruano

Ciudadana disfrutando de un día no laborables dispuesto así por el calendario oficial. Foto: Composición LR/Andina.

En el mes de diciembre, se inicia con la llegada de nuevos días feriados y no laborables que son muy esperados por todos los peruanos, tanto del sector público como del privado. Estos días representan una oportunidad para realizar diversas actividades, descansar y tomar un respiro de las tareas cotidianas. Diciembre trae consigo una serie de feriados y días no laborables que permiten a los trabajadores disfrutar de un merecido descanso previo a las festividades de fin de año.

En ese contexto, surge la duda sobre si el día viernes 6 de diciembre será un día feriado o día no laborables, es importante conocer esta disposición para que se puedan hacer las respectivas actividades diarias. Revisa qué es lo que indica el calendario oficial.

¿El viernes 6 de diciembre será feriado o día no laborable en Perú?

El día viernes 6 de diciembre, según lo establece el calendario oficial de feriados y días no laborables del año 2024, ha sido declarado un día no laborables, esta medida se anticipa a los feriados nacionales del domingo 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción y el lunes 9 de diciembre debido a la batalla de Ayacucho. Por lo que, es una fecha ideal para tomar un descanso.

¿Quiénes podrán descansar el 6 de diciembre?

El 6 de diciembre será un día no laborable, dispuesto así, en el calendario oficial 2024. En ese sentido, para los días no laborables quienes tienen derecho a poder descansar son los trabajadores del sector público. Del mismo, lo podrán hacer los colaboradores del sector privado previa coordinación con sus empleadores.

¿Habrá 'feriado' largo del 6 al 9 de diciembre en Perú?

Del viernes 6 al lunes 9 de diciembre se presenta un fin de semana largo. El viernes 6 será un día no laborable, uniéndose al descanso habitual del sábado 7 y al feriado del domingo 8 por el Día de la Inmaculada Concepción. Este periodo de descanso se prolonga hasta el lunes 9, que es feriado por la Batalla de Ayacucho. ¡Disfruta de estos días de descanso!

¿Qué otros 'feriados largos' habrá durante diciembre de 2024?

Durante el periodo del 21 al 25 de diciembre, se observa que el sábado 21 y el domingo 22, aunque no son considerados feriados ni días no laborables, suelen ser días de descanso habitual para muchas personas. Estos días se vinculan con el lunes 23 y el martes 24, que son días no laborables, y finalizan con el feriado del miércoles 25, que se celebra por Navidad.

Asimismo, del 28 al 31 de diciembre, los días sábado 28 y domingo 29 no son oficialmente feriados ni días no laborables, pero comúnmente se toman como días de descanso habitual. Estos días se conectan con el lunes 30 y el martes 31, que son días no laborables, marcando así el cierre del año laboral.