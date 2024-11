Los feriados y días no laborables son muy esperados por los trabajadores del sector público y privado. Estos días les brindan la oportunidad de romper con la rutina y realizar actividades fuera del horario laboral. Muchos aprovechan para descansar, salir a pasear y disfrutar en familia.

Con la llegada de diciembre, un nuevo mes y el último del año 2024, se anuncia una grata noticia para los trabajadores del sector público y privado. En la primera semana de diciembre, tendrán la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso. Además, revisa qué otros días durante el mes serán feriados y no laborables.

Trabajadores del sector privado podrán descansar en la primera semana de diciembre

Y con el inicio del mes de diciembre, los trabajadores del sector público y del privado tendrán un merecido descanso. Esto debido a dos fecha feriadas que trae este mes. Se trata del 8 y 9 de diciembre, en la primera fecha se conmemora la Inmaculada Concepción, mientras que la otra fecha se recuerda la batalla de Ayacucho. Ambas son fechas de descanso obligatorio, por lo que quienes trabajen en estos días deben ser compensados por un aumento en su salario o destinar un nuevo día para descansar, según el acuerdo con tu empleador.

Trabajadores del sector público podrán descansar en el feriado largo

En esa línea, los trabajadores del sector público, a demás de descansar el domingo 8 y el lunes 9, también podrán hacerlo desde el viernes 6 de diciembre del año 2024. Esto debido a que, según el calendario oficial, esta última fecha ha sido declarado día no laborable, permitiéndoles que se pueda formar un feriado largo que inicia el 6 hasta el 9 de diciembre.

Calendario oficial 2024

Feriados de diciembre

Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre

Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre

Navidad: miércoles 25 de diciembre.

Días no laborables de diciembre

Viernes 6 de diciembre

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre

¿Qué significa un día no laborable?

Los días no laborables, que aplican para los trabajadores del sector público, son importantes de tener en cuenta, ya que se consideran días hábiles. A diferencia de un feriado, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días inmediatos siguientes, o en el momento que determine el responsable de cada entidad pública, según sus necesidades específicas. En el sector privado, donde la adhesión a estos días no laborables es voluntaria, corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma de recuperar las horas no trabajadas. En caso de falta de acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador.