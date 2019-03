Chiclayo: captan a sujeto golpeando a su pareja, pero ella lo niega [VIDEO]

Una denuncia ciudadana puso en manifiesto un hecho de violencia en el interior de un taxi que transitaba por las calles de Chiclayo, entre una pareja, mientras el conductor de la unidad hacía caso omiso a todo lo que ocurría a sus espaldas.

La encargada de registrar el momento fue una transeúnte, quien se percató del agravio y se acercó a increparle a los protagonistas como al espectador de lujo, el taxista, por su inoperancia. Este último, incluso, justificó su accionar alegando que “son una pareja que están que se arreglan entre ellos”.

Su actitud indignó mucho más a las féminas que rodearon la unidad e impidieron el pase momentáneo del vehículo, sobre todo, porque la mujer que sostiene el teléfono celular afirmó que le pidió que frenará el taxi algunas cuadras atrás.

Pero eso no fue lo peor. Cuando le instaron a la mujer que baje, esta se negó y prefirió irse con su pareja a bordo del mismo carro en que estaba siendo agredida. Una actitud que no entendieron las interventoras, quienes en primera instancia creían que no lo hacía porque el hombre le había quitado su celular.

En redes sociales, los usuarios no dudaron en criticar el hecho y las actitudes del chofer y la pasajera. “Si el taxista no quiso ser parte de la agresión era muy fácil hacer que bajen los pasajeros. Así de simple”, escribió la internauta Iraida Montes.