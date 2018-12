Padre solicita ayuda para su hijo con leucemia

Toda ayuda es necesaria. Jesús Trujillo es un padre angustiado por la salud de su menor hijo de iniciales G.P.J.T.M, quien sufre de leucemia linfática aguda.

Según cuenta su padre al menor le diagnosticaron la enfermedad desde hace 5 meses, tiempo en que le realizaron las pruebas confirmando la fatal enfermedad.

El menor se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), desde el 5 de diciembre.

Jesús Trujillo, solicita unidades de sangre para ayudar en el tratamiento del pequeño. "Necesito plaquetas, las cuales las sacan de la sangre y que servirán como defensas para mi hijo".

Si deseas ayudar a la recuperación del menor solo debes contar con el tipo de sangre A positivo u O positivo, luego llamar al número 937505304 y preguntar por Jesús Trujillo.

Luego de las coordinaciones respectivas las donaciones se harán dentro del banco de sangre del INEN de lunes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m. y los domingos de 8 a.m. a 12 p.m.



Los requisitos para donar sangre son los siguientes:



- Ser mayor de 18 años.



- No sufrir alguna enfermedad.



- No tener tatuajes.



- No haber ingerido alcohol.