Factoring para empresas: Así puedes obtener dinero en solo 48 horas

¿Tu empresa necesita liquidez para poder operar sin interrupciones? Conoce cómo puedes obtener ese dinero en tan solo 48 horas.

El factoring es una solución financiera que permite obtener liquidez inmediata. Fuente: Difusión.
El factoring es una solución financiera que permite obtener liquidez inmediata. Fuente: Difusión.

Cuando los clientes pagan a 30, 60 o hasta 90 días, la falta de liquidez puede frenar el crecimiento de cualquier empresa. Planillas, proveedores y nuevas oportunidades no esperan, y quedarse sin capital en caja puede costar caro. La buena noticia es que hoy existe una solución que te permite tener ese dinero en solo 48 horas, para que tu negocio siga avanzando sin pausas.

¿Qué es el factoring?

El factoring es una solución financiera que permite a las empresas obtener liquidez inmediata adelantando el cobro de sus facturas por ventas a crédito. En lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días para que sus clientes paguen, la empresa vende esas facturas a una entidad de factoring, que le entrega de inmediato la mayor parte del valor.

Así, puede cubrir gastos, invertir o aprovechar oportunidades sin depender de los plazos de pago, mientras la entidad se encarga de gestionar y cobrar la factura cuando venza.

Beneficios del factoring de Prestamype

Factoring Prestamype, inscrita en CAVALI y reconocida por la SBS, se ha consolidado en 2024 como uno de los principales actores del mercado nacional, alcanzando el sexto lugar en volumen de facturas negociadas con cerca de S/ 323 millones y una participación del 3%, según el Ministerio de la Producción, tras escalar del décimo al sexto puesto en solo nueve meses.

Los principales beneficios que ofrece la Fintech son:

  • Liquidez inmediata: Recibe el dinero en tu cuenta en solo 48 horas después de la conformidad de tu cliente.
  • Tasas atractivas: Ofrecemos condiciones competitivas para apoyar el crecimiento de tu empresa.
  • Sin endeudarte: Al ceder un activo, no asumes nuevas deudas y la evaluación se realiza sobre tu cliente, no sobre ti.
  • Rápido, digital y seguro: Adelanta el cobro de tus facturas desde donde estés, sin trámites presenciales.

Con Factoring Prestamype puedes adelantar el cobro de tus facturas en aproximadamente 48 horas y obtener hasta el 99% del valor de tu factura. Simula el adelanto de tus facturas, AQUÍ.

Requisitos para hacer factoring con Prestamype

Para poder realizar factoring con Prestamype, debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con una empresa con RUC 20 (Persona Jurídica) o RUC 10 (Persona Natural).
  • Reporte tributario (no mayor a 15 días).
  • Copia de DNI de los representantes legales.
  • Facturas electrónicas (en archivo XML).
  • Vigencia de poder no mayor a 90 días (aplica solo para personas jurídicas con RUC 20).

¿Cumples con todos los requisitos y documentos solicitados? Pues, no esperes más y adelanta tus facturas con la Fintech más grande de Perú. SIMULA EL ADELANTO EN 1 MINUTO, AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]

¿Se podrá retirar la AFP? Conoce cómo podrías hacerla crecer con S/100

Obtén un préstamo para pagar deudas a una tasa de interés desde 1.19% mensual

Si tengo S/ 18 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Obtén un préstamo para pagar deudas a una tasa de interés desde 1.19% mensual

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

¿Se podrá retirar la AFP? Conoce cómo podrías hacerla crecer con S/100

Economía digital y nuevos modelos de negocio: la transformación del entretenimiento en Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

