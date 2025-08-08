Factoring para empresas: Así puedes obtener dinero en solo 48 horas

Cuando los clientes pagan a 30, 60 o hasta 90 días, la falta de liquidez puede frenar el crecimiento de cualquier empresa. Planillas, proveedores y nuevas oportunidades no esperan, y quedarse sin capital en caja puede costar caro. La buena noticia es que hoy existe una solución que te permite tener ese dinero en solo 48 horas, para que tu negocio siga avanzando sin pausas.

¿Qué es el factoring?

El factoring es una solución financiera que permite a las empresas obtener liquidez inmediata adelantando el cobro de sus facturas por ventas a crédito. En lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días para que sus clientes paguen, la empresa vende esas facturas a una entidad de factoring, que le entrega de inmediato la mayor parte del valor.

Así, puede cubrir gastos, invertir o aprovechar oportunidades sin depender de los plazos de pago, mientras la entidad se encarga de gestionar y cobrar la factura cuando venza.

Beneficios del factoring de Prestamype

Factoring Prestamype, inscrita en CAVALI y reconocida por la SBS, se ha consolidado en 2024 como uno de los principales actores del mercado nacional, alcanzando el sexto lugar en volumen de facturas negociadas con cerca de S/ 323 millones y una participación del 3%, según el Ministerio de la Producción, tras escalar del décimo al sexto puesto en solo nueve meses.

Los principales beneficios que ofrece la Fintech son:

Liquidez inmediata : Recibe el dinero en tu cuenta en solo 48 horas después de la conformidad de tu cliente.

: Recibe el dinero en tu cuenta en solo 48 horas después de la conformidad de tu cliente. Tasas atractivas : Ofrecemos condiciones competitivas para apoyar el crecimiento de tu empresa.

: Ofrecemos condiciones competitivas para apoyar el crecimiento de tu empresa. Sin endeudarte : Al ceder un activo, no asumes nuevas deudas y la evaluación se realiza sobre tu cliente, no sobre ti.

: Al ceder un activo, no asumes nuevas deudas y la evaluación se realiza sobre tu cliente, no sobre ti. Rápido, digital y seguro: Adelanta el cobro de tus facturas desde donde estés, sin trámites presenciales.

Con Factoring Prestamype puedes adelantar el cobro de tus facturas en aproximadamente 48 horas y obtener hasta el 99% del valor de tu factura. Simula el adelanto de tus facturas, AQUÍ.

Requisitos para hacer factoring con Prestamype

Para poder realizar factoring con Prestamype, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una empresa con RUC 20 (Persona Jurídica) o RUC 10 (Persona Natural).

Reporte tributario (no mayor a 15 días).

Copia de DNI de los representantes legales.

Facturas electrónicas (en archivo XML).

Vigencia de poder no mayor a 90 días (aplica solo para personas jurídicas con RUC 20).

¿Cumples con todos los requisitos y documentos solicitados? Pues, no esperes más y adelanta tus facturas con la Fintech más grande de Perú. SIMULA EL ADELANTO EN 1 MINUTO, AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]