OneRoyal celebra veinte años de legado e innovación

OneRoyal es un bróker minorista con una identidad de marca impactante que abandera conceptos como “soberanía” y “liderazgo” mediante la aplicación de soluciones con justicia, equidad y exclusividad. Ello le ha permitido romper barreras y superar la prueba del tiempo. El bróker, que opera bajo la regulación de varios países, celebra sus veinte años de vida en 2025 y actualmente destaca como una de las firmas más longevas en la prestación de servicios de trading en todo el planeta.

Dejar huella en un sector tan competitivo como el del trading online no es tarea fácil. Las dos décadas de vida de OneRoyal son un testimonio de la resiliencia de su marca y de su compromiso inquebrantable con clientes y partners.

Durante su larga trayectoria como bróker, OneRoyal ha obtenido licencia de organismos reguladores en jurisdicciones tan importantes como Chipre (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC), Australia (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), Vanuatu (Vanuatu Financial Services Commission, VFSC) y Reino Unido (Financial Services Authority, FSA).

OneRoyal es un bróker multipremiado que ha recibido algunos de los galardones más prestigiosos del sector: Mejor Bróker de Oriente Medio 2023 en los UF AWARDS MEA, Bróker de Máxima Confianza en los Middle East Financial Markets Awards (MEFM) y Mejor Bróker Minorista Forex 2023 por parte de Smart Vision, entre otros.

Ello atestigua no solo la legitimidad de la compañía y su adhesión fiel a unos altos estándares de calidad, transparencia y responsabilidad, sino también su confianza y compromiso con la protección del capital de los traders.

La misión de OneRoyal es hacer accesible al menor coste posible para los traders la amplia gama de instrumentos y oportunidades que brindan los distintos mercados financieros, mediante contratos por diferencia (CFDs). Para OneRoyal, los traders son siempre lo primero. El bróker ofrece a sus traders una gran variedad de herramientas y toda la formación que necesitan para operar con CFDs, siempre teniendo muy presentes los riesgos asociados a esta disciplina.

Su oferta abarca CFDs sobre más de 180 pares de divisas mayores, menores y exóticos, metales preciosos (incluyendo oro, plata y paladio), criptomonedas, acciones, fondos de inversión cotizados (ETFs), futuros sobre crudo Brent y WTI e índices sobre acciones y divisas.

Sus clientes pueden acceder a todos estos instrumentos en las plataformas MT4 y MT5 del bróker, que destacan por su potencia y sencillez, así como en sus versiones para escritorio (PC o Mac) y web. Solo es necesario un depósito mínimo de 50 USD (o el importe equivalente en EUR o PLN) para acceder a la plataforma de trading de OneRoyal y embarcarse en un emocionante viaje lleno de oportunidades y nuevos conocimientos.

Opciones personalizadas de cuenta para cada estilo y presupuesto de trading

OneRoyal cree firmemente en la individualidad de cada uno de sus clientes, y por ello ofrece distintos tipos de cuenta por niveles para satisfacer las necesidades de traders principiantes, intermedios y profesionales, como las cuentas Classic, ECN o Libre de swaps (islámica).

Su base de clientes está formada por un amplio espectro de traders con distintos objetivos y tolerancia al riesgo. En OneRoyal encuentran la flexibilidad necesaria para tomar decisiones informadas y acceder a los mercados en sus propios términos desde el principio.

Spreads superajustados y latencia ultrabaja en la ejecución de órdenes son el estándar en todas las cuentas que ofrece la compañía. Los tipos de cuenta que ofrecen y las condiciones de cada una están publicados en su sitio web, donde se describen con total claridad y transparencia. Los clientes pueden comparar las distintas opciones y elegir la más adecuada.

De la mano del trader, día a día

Esa misma meticulosidad en la atención al detalle también se manifiesta en su oferta formativa y su servicio de atención al cliente. OneRoyal ha demostrado su fiabilidad y se ha ganado los corazones y las mentes de traders, IBs y afiliados de todo el planeta gracias a un servicio de atención al cliente multilingüe y profesional que complementa su plataforma de trading inclusiva.

Sus clientes disponen de soporte las 24 horas del día, 5 días a la semana, y sus consultas se atienden siempre a tiempo en cualquiera de los medios de contacto disponibles, como chat en directo, correo electrónico, mensajería instantánea en Facebook Messenger o Instagram (perfectamente integrados en la estructura de OneRoyal) o consulta telefónica (incluyendo llamada de vuelta).

La formación es otro pilar fundamental en la propuesta de valor del bróker. Los traders pueden acceder a información en tiempo real y análisis interactivos, además de videos exclusivos en directo, seminarios web y sesiones de formación con James Trescothick, instructor y experto en mercados.

La base de conocimientos de OneRoyal cuenta con una amplia gama de materiales didácticos cuidadosamente seleccionados para conocer el trading en profundidad. Desde la inteligencia artificial y su utilización en el trading online hasta información técnica, la formación a demanda de la compañía incluye una amplia selección de recursos pensados para traders de todos los niveles.

La seguridad es otro de los pilares en los servicios del bróker. OneRoyal garantiza que los datos y el capital de sus clientes está siempre a salvo mediante protocolos de vanguardia en la seguridad de la información y políticas de seguridad de los fondos de sus clientes alineadas con la legislación de los países en los que opera.

La innovación, la clave del éxito

Gracias a su amplia oferta, OneRoyal se ha ganado una sólida reputación como uno de los brokers más éticos del sector. Durante sus dos décadas de vida, el bróker se ha ido transformando para adaptarse a la evolución de los servicios financieros. La innovación tecnológica es clave para las operaciones de la compañía.

Con motivo de los veinte años de vida de OneRoyal, Rayan Al-Annan, consejero delegado de la compañía, ha declarado que "celebrar estos veinte años de excelencia no solo consiste en echar la vista atrás, sino también en encarar el futuro. El compromiso de OneRoyal es superar los límites de la innovación y ofrecer una experiencia de trading inigualable en los próximos veinte años y aún más allá".

La compañía entiende perfectamente el papel de la innovación y el lugar central que la tecnología tiene en él, y siempre ha sido uno de los primeros brokers en abrazar el cambio y reimaginar la prestación de servicios financieros. Recientemente, en una apuesta por ofrecer los mejores servicios a sus clientes, OneRoyal integró en su plataforma las herramientas Acuity de análisis por IA.

Sus traders ya pueden utilizar las soluciones AnalysisIQ, AssetIQ y NewsIQ en su proceso de toma de decisiones. Esta revolucionaria innovación se alinea con la visión de la compañía de seguir “sirviendo a sus clientes con excelencia”.

Se refuerza así la suite tecnológica de OneRoyal para el trading de alta velocidad, que también incluye un acelerador MT4 que amplía las capacidades de la plataforma estándar del sector, además de calculadoras y herramientas gráficas superiores, entre otras muchas funciones.

La oferta de trading minorista del bróker se completa con soluciones de trading social y copy trading como HokoCloud y Brokeree, lo que hace que la plataforma de OneRoyal sea una de las más demandadas del mercado. Únase a OneRoyal para vivir una experiencia de trading de primera mano.

