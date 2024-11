Los candidatos a la presidencia de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi, Carlos Arias Lazarte y Manuel Luján Túpez presentaron sus planes de trabajo en una sesión reservada de la Sala Plena de la Corte Suprema.

Al evento, que fue transmitido por el canal web del Poder Judicial, Justicia TV, solo asistieron los jueces supremos y dos asistentes, según se ve en las imágenes. Luego, de la exposición los magistrados supremos plantearon unas preguntas para precisar algunos puntos de sus propuestas.

PUEDE VER: Director de Qali Warma renuncia tras escándalo de alimentos en mal estado y corrupción de proveedores

Los planes de trabajo de cada uno de los candidatos, para el periodo 2025-2026 fueron publicados en la página web del Poder Judicial.

Automatización de la Justicia

Juez supremo titular Manuel Luján Túpez

En primer lugar habló el juez Manuel Luján Túpez, quien integra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, preside la Academia de la Magistratura y es coordinador nacional el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

Luján Túpez afirmó que para reducir la carga procesal se debe utilizar la Inteligencia Artificial (IA), que se encargaría de la parte administrativa del proceso, desde la admisión de una demanda, luego en base a la jurisprudencia y los acuerdos plenarios, proyectaría una resolución. A continuación, si el juez está conforme firma y devuelve el expediente para que la IA notifique y ejecute el veredicto.

"Durante más de dos décadas el PJ ha vivido bajo el embate de los criterios políticos. No podemos seguir estando así. Uno de los valores más importantes y el derecho más fundamental que tiene cada peruano es la tutela jurisdiccional efectiva. La justicia no puede estar a los vaivenes de los quereres de unos y otros. Propongo un pacto social, no un acuerdo solo de élites, sino un pacto que convoque a las instituciones, los principales líderes y la ciudadanía, todos", señaló Luján Túpez.

Plan de Trabajo de Manuel Luján

Acabar la distorsión de la tercera instancia judicial

Janet Tello Gilardi, jueza suprema titular

Luego, hizo uso de la palabra la magistrada Janet Tello Gilardi, quien preside la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia y, además, dirige la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Entre otros aspectos, Tello planteó atacar el problema de la distorsión de la Corte Suprema como una tercera instancia judicial, lo que afecta su función casatoria al incrementa la carga procesal y la provisionalidad, al tener que crearse más salas transitorias para resolver todos los casos

PUEDE VER: Congresista usó IA durante intervención en debate de la Comisión de Presupuesto

Además, combate a la corrupción y la lentitud en la resolución de los procesos, pues esto es aprovechado por los poderes externos para plantear una reforma que no tiene en cuenta que el Poder Judicial está en constante mejora.

Anotó la necesidad de realizar un balance de los cambios tecnológicos que se tuvieron que implementar con el Covid 19 para realizar las mejoras que se necesite y potenciar su uso. Igualmente, señaló una falta de protección a los jueces y juezas cuando son objeto de denuncias o demandas sin fundamento que afectan honor y su privacidad.

Plan de trabajo de Janet Tello

Dejar la actitud reactiva, a una proactiva en la labor legislativa

Carlos Arias Lazarte, juez supremo titular

En tercer lugar, presentó su plan de gobierno el juez Carlos Arias Lazarte, quien preside la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, y, simultáneamente, lidera la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial.

Arias señaló la necesidad de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asuma un papel más activo en la solución de los problemas judiciales. En tanto, que la presidencia y la Sala Plena pase de tener una actitud reactiva de critica a una proactiva en la formulación de los proyectos de ley que requiere el sistema judicial.

PUEDE VER: Hijo mayor de Dina Boluarte asume como diplomático del Perú ante la ONU en Nueva York

Enfatizó que el Poder Judicial debería establecer un oficial de ejecución que señale ante la población y el Estado que entidad pública incumple una sentencia judicial, en lugar de emitir sentencias de ejecución caso por caso, como se realiza en Francia, Colombia o España. "Si logramos sustraer a los órganos jurisdiccionales la labor de ejecución, cada uno tendría un 50% menos de carga y le daría más tiempo para emitir sentencias de calidad y la población sabría quien incumple las sentencias", enfatizó.

Plan de trabajo de Carlos Arias

Día de elecciones

El primer jueves de diciembre, la Sala Plena de la Corte Suprema, integrada por 18 jueces supremos, se reunirá para elegir a un nuevo presidente del PJ. Si bien, tres jueces supremos han presentado sus candidaturas, eso no impide que otro planté su candidatura a última hora.