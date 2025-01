El 2024 terminó y en el Congreso de la República varios parlamentarios no cumplieron con presentar sus informes de la semana representación, como lo establece el reglamento interno de la institución. Una investigación realizada por La República reveló que al menos 33 congresistas no cumplieron con sus funciones desde agosto hasta la fecha, según la información recopilada en el portal de Transparencia del Congreso.

De acuerdo con el artículo 23 enciso f del reglamento del Legislativo, se establece que los congresistas cuentan con 5 días laborables en el mes con el fin de mantenerse en comunicación con los ciudadanos de la región en la que fueron elegidos y organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Acto seguido, deben presentar un informe al Consejo Directivo de las actividades realizadas durante la semana de representación.

Los legisladores están obligados a justificar los S/2.800 otorgados por la institución, sin considerar los descuentos, que el Parlamento les asigna para cubrir sus viáticos y actividades de fiscalización.

En comunicación con La República, la politóloga Katherine Zegarra señaló que el informe de representación sirve para demostrar que los congresistas se reúnen con su distrito electoral que los eligió.

"El informe es una tarea mínima para demostrar que los parlamentarios estén cumpliendo con al menos ir a su distrito electoral. Y el hecho que no presenten esos informes genera una desconfianza ante la ciudadanía de que no necesariamente están cumpliendo con sus deberes teniendo en cuenta que, además, se les hace un pago adicional a su ya abultado sueldo para que puedan viajar a sus provincias", declaró Zegarra.

No obstante, de acuerdo a la información que está publicada en el portal del Congreso, varios legisladores no habrían entregado a tiempo los informes sobre las actividades realizadas en sus respectivas regiones. Sin embargo, en comunicación con este diario, más de uno señaló que la principal razón es el retraso por parte de la institución para subir la documentación a la web.

Es preciso mencionar, que la página oficial del Congreso se viene actualizando en relación con los informes de representación que vienen entregando los parlamentarios en el mes de diciembre, noviembre, octubre y septiembre. Asimismo, se detallará qué legisladores presentaron exoneraciones por motivos personales, salud y/o viajes, y se contará solo hasta el último mes que presentaron dicho documento como parte de sus funciones.

Congreso: 9 parlamentarios no presentan informe de representación desde agosto, de acuerdo a la investigación en el portal institucional

Se puede conocer que a través de la página del Congreso que, desde el mes de agosto hasta la actualidad, no se registran los informes de 9 parlamentarios. Entre ellos se encuentran José Elías Ávalos (APP), Isabel Cortez Aguirre (Bloque Democrático Popular), Edward Málaga Trillo (Avanza País), Abel Reyes Cam (Perú Libre), Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular), José Luna Gálvez (Podemos Perú), César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), Óscar Zea Choquechambi (BM) y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular).

En la misma página que accedimos, los legisladores mencionados presentaron su último informe en el mes de agosto; sin embargo, Cortez Aguirre contó con una exoneración para el 19 de diciembre por motivos personales — en medio de la semana de representación que se llevó a cabo desde el 16 al 20 del último mes del 2024 —, pero no se observó registros de los otros meses de la legislatura. Asimismo, el parlamentario Luna Gálvez contó con licencia del 21 al 30 de octubre por una operación en la vista, de los otros meses no hay registro. De igual forma, Revilla Villanueva tampoco realizó las actividades en septiembre por motivos personales. Los últimos dos parlamentarios renunciaron a los S/2.800 que se otorga para los gastos de estas funciones.

PUEDES VER: Nuevos indicadores de pobreza del Gobierno de Dina Boluarte ya no medirían anemia, desnutrición ni rendimiento escolar

La República intentó comunicarse con los legisladores para obtener sus descargos, pero no obtuvo respuesta. Hasta el cierre de esta nota, no se registró ninguna modificación en la página web del Congreso.

Congresistas que no presentan informe de semana de representación desde agosto, según portal del Congreso

Congreso: 4 legisladores no presentan informe de representación desde septiembre, según la página del Parlamento

De acuerdo con página del Congreso, desde el mes de septiembre hasta el cierre de esta edición, 4 congresistas no cumplieron con presentar la documentación que forma parte de sus funciones. Entre los legisladores se encuentran: Paul Gutiérrez Ticona (BM), Nivardo Tello Montes (Podemos Perú), Héctor Valer Pinto (Somos Perú) y Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País); sin embargo, Amuruz Dulanto presentó una exoneración para la semana de representación para los meses de octubre y noviembre por motivos personales un viaje a Costa Rica para el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (FOPREL).

En comunicación con este medio, el congresista Pinto Valer señaló que sí entregó los informes de semana de representación, pero que aún no han sido subidas a la página oficial del Parlamento. "Efectivamente, yo aprobé, y la página web del Congreso no lo actualizado. Estamos detrás de eso, hoy aparecerá en el Portal del Congreso", respondió.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, no hay ningún cambio en la página oficial del Legislativo.

Este medio se intentó comunicar con los demás congresistas, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta nota.

Hasta el cierre de esta edición, 4 congresistas no presentaron informe de semana de presentación desde septiembre, según el portal del Congreso.

Congreso: 20 congresistas no presentan informe desde octubre, pero reportan retraso del parlamento para subir documentación

En el mes de octubre, de acuerdo con la página del Congreso, no se registra el informe de semana de representación de 20 parlamentarios. Entre los principales están Lady Camones Soriano (APP), Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) y Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), este último señaló que sí presentó la documentación pero que, desde que inició la gestión en el Parlamento, siempre ha habido ese problema para subir la documentación al portal de la institución.

PUEDES VER: Jorge Chávez Cotrina es reemplazado en la coordinación de las fiscalías contra el crimen organizado

"Ese problema existe desde que iniciamos nuestra gestión, retraso en subir los informes de semana de representación (...) Siempre me escriben o llaman por lo mismo: Queno encuentran los informes cuando ya se han presentado", dijo el congresista Darwin Espinoza para este medio.

Por su parte, la parlamentaria Kira Alcarraz indicó a este medio que "es imposible" que sus informes no figuren porque ella "declara siempre" sus actividades "a tiempo".

Hasta el cierre de esta edición, los informes de Alcarraz y Espinoza no figuran en la página del Legislativo.

Por otro lado, según la página de Transparencia del Congreso, hubo 3 congresistas que, si bien su último informe de representación fue en octubre, presentaron una exoneración de dichas actividades para los meses posteriores y pidieron que no se realice el pago S/2.8000 por motivos personales, de salud o invitación a eventos como en el caso de Susel Paredes, Carlos Anderson Ramirez y Alex Flores Ramírez.

PUEDES VER: Caso Andrés Hurtado: PJ evaluará el martes 7 si incorpora a la Procuraduría como actor civil

A continuación, se presenta la lista de legisladores que, según información publicada en la página del Congreso hasta el cierre de esta publicación, no registran informes de representación desde octubre hasta la actualidad.

Congresista ¿Presentó exoneración para los siguientes meses? Respuesta Lady Camones Soriano No - Darwin Espinoza Vargas No "Ese problema existe desde que iniciamos nuestra gestión, retrato en subir los informes de semana de representación" Kelly Portalatino Ávalos No - Alex Paredes Gonzales No - Alex Flores Ramírez Sí, presentó exoneración para noviembre por motivos de salud - Américo Gonza Castillo No - Luis Aragón Carreño No - Raúl Doroteo Carbajo No - Kira Alcarraz Agüero No "Es imposible, yo declaro siempre mis actividades a tiempo" Alfredo Azurin Loayza No - Susel Paredes Piqué Sí, presentó exoneración para noviembre y diciembre por motivos de salud y viaje a São Paulo, Brasil, tras una invitación por Global Equality SUMMIT, sobre el Tema de la Igualdad LGBTIQ+ - José Williams Zapata No - Eduardo Salhuana No, viajó a China. - Nelcy Hidinger Ballesteros No - Heidy Juárez Calle No - Carlos Zeballos Madariaga No - Nieves Limachi Quispe No - Isaac Mita Alanoca No - Carlos Anderson Ramírez Sí, para noviembre y diciembre, por motivos de salud y evento al IV Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo en Costa Rica. - Elías Varas Meléndez No -

Congreso: viajes de representación han perdido legitimidad

Respecto a este tema, Alejandro Mejía, profesor de Ciencias Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), comentó, a La República, que una de las razones por la que los informes de la semana de representación tardan en presentarse es que estos viajes han perdido toda legitimidad como consecuencia de "la renuencia de los congresistas", en el que no se promueve la transparencia y conexión con las demandas y necesidades de la ciudadanía.

"El deber de todo funcionario público es rendir cuentas de las actividades que realiza con los recursos del Estado. En ese sentido, la renuencia de los congresistas a presentar sus informes es que en el fondo la figura de los viajes de representación han perdido toda legitimidad, porque terminan siendo utilizados a discreción de los congresistas, muchas veces para fines proselitistas. En ese sentido, no existe interés alguno en promover la transparencia y hacer evidente el cumplimiento efectivo de la representación en las regiones, lo que reafirma la desconexión del Parlamento con la ciudadanía", declaró.

En esa misma línea, Mejía señaló que los viajes de representación a las regiones del interior del país han perdido sentido "porque no cumplen con el propósito real de recoger las demandas ciudadanas en las zonas de origen de muchos congresistas". En ese contexto, el politólogo recomendó regular de forma clara las actividades que se deben realizar con el fin de no distorsionar la representatividad parlamentaria y no desperdiciar los recursos que destina el Congreso.

"Esto se hace más evidente en los viajes de congresistas procedentes de las regiones, donde más que desplazarse a distritos y provincias con necesidades que requieren ser atendidas, terminando realizando viajes de turismo Lo que se debe poner en la agenda es la necesidad de regular de forma clara qué tipo de actividades se pueden realizar y bajo qué criterios, a fin de que no se distorsione el propósito real de la representación parlamentaria. Claramente, esto no se da por el poco interés de la Mesa Directiva y de la Oficialía Mayor del Congreso, por fiscalizar debidamente las actividades de cada parlamentario", enfatizó.

Por su parte, el politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo y Director Académico de la Asociacion de estudios en Ciencias Sociales “Leviatan”, Jhimer Monzón, calificó de "lamentable" que varios congresistas no hayan presentado el informe de semana de representación luego de viajar por 5 días a sus regiones para recoger las necesidades y preocupaciones de la población.

"Es lamentable que varios congresistas no cumplan con entregar su informe de las actividades realizadas en su semana de representación. Esto puede significar que no han aprovechado significativamente los cinco días que se les otorga para tener el contacto directo con sus representados, como lo dispone el Art. 23 del Reglamento del Congreso, o bien, que no sienten ningún respeto por la ciudadanía al no mostrar las evidencias del uso de la bonificación para está función congresal", expresó.

De igual manera, Monzón destacó que el objetivo de presentar el informe de representación de manera detallada es fortalecer la representividad legislativa, pero "es tomado en poco por los congresistas".

"El informe presentado por los congresistas contiene principalmente fotografías de las actividades realizadas en su región, así como una corta descripción de las mismas. Es decir, no se requiere de mayor esfuerzo técnico para su elaboración. Este informe debería ser una herramienta para fortalecer la representatividad legislativa, pero es tomado en poco por los congresistas. Esto muestra una pésimo entendimiento de la crisis institucional por parte del legislativo", resaltó.