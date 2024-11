​La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá hoy, jueves 24 de octubre, para elegir al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en reemplazo del juez supremo Jorge Salas Arenas, para el periodo noviembre 2024-noviembre 2028.

Esta reunión, de los 18 jueces supremos titulares, marca el inicio del proceso electoral en el Poder Judicial. El primer jueves de diciembre, la Sala Plena se volverá a reunir para elegir a un nuevo presidente de la Corte Suprema, que a la vez preside el Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Además, ese mismo 5 de diciembre, los jueces superiores titulares elegirán presidentes de 33 cortes superiores de justicia, a nivel nacional. Un cambio total de autoridades.

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

Por una ley no escrita, pero que todos cumplen, en la Corte Suprema no hay reelección en la presidencia del Poder Judicial, ni de forma inmediata, ni después de uno o más periodos. Aquel juez supremo titular que ya presidió el Poder Judicial no vuelve a ser candidato, ni es vuelto a elegir, si lo intentara.

Presidencia del JNE y el reemplazo de Salas Arenas

El juez supremo titular Roberto Burneo Bermejo, de no surgir algún otro candidato, debería ser elegido el nuevo representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones. La Corte Suprema informó que la Sala Plena se reunirá a partir de las 12:30 del día para elegir.

Como representante del PJ, de acuerdo con la Ley, Burneo será el presidente del JNE para el periodo noviembre 2024 a noviembre 2028, en reemplazo del juez supremo titular Jorge Luis Salas Arenas. Al concluir su mandato, Salas Arenas se reincorpora a la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Salas Arenas se reintegrará a la Corte Suprema de Justicia

Roberto Burneo Bermejo es el único “valiente” que ha estado tocando las puertas de sus colegas para presidir el JNE. Burneo es nuevo en la Corte Suprema. Fue nombrado juez supremo titular en junio del 2022, en concurso público por la Junta Nacional de Justicia.

Hasta ese momento se desempeñaba como Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Actualmente, preside la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Estudió derecho en la universidad de Piura y realizó estudios de doctorado en la universidad de La Coruña, España, maestría en la UPC, un máster en la universidad San Martín y curso de finanzas conceptuales en la universidad de Chicago.

Hay dos candidatos para dirigir el Poder Judicial

Janet Tello y Carlos Arias compiten por la presidencia del PJ. Fotoilustración: Ricardo Cervera -LR

Los jueces supremos titulares Janet Tello Gilardi y Carlos Arias Lazarte compiten por la presidencia del Poder Judicial, para el periodo 2025-2026- De acuerdo con fuentes judiciales, estarían parejos en las preferencias.

Para ganar la presidencia del PJ se requiere obtener la mitad más uno de los votos en primera vuelta o mayoría en segunda votación.

Tello Gilardi estuvo dentro del grupo de 10 jueces supremos titulares que hace una semana, le pidió al presidente Javier Arévalo Vela convocar una Sala Plena para analizar las leyes que viene dando el Congreso en materia penal.

Las fuentes judiciales no descartan que pueda aparecer una tercera candidatura. Los jueces supremos titulares elegidos en los dos últimos años, como Roberto Burneo, han estado evaluando la posibilidad de presentar una candidatura de unidad y cambio generacional.

Pero hasta ahora no alcanzan consenso. Además, todos los 10 jueces supremos titulares no son nuevos. Algunos ya eran jueces supremos provisionales o jueces superiores o son amigos de los dos candidatos principales.

Javier Arévalo Vela concluye su mandato el 31 de diciembre de 2024

Al no haber inscripción de candidatos, alguno de los 18 puede presentar su candidatura en el mismo momento en que se reúne la Sala Plena de la Corte Suprema. El mandato de Javier Arévalo concluye el 31 de diciembre de 2024. El nuevo presidente asume el primer día útil de enero, en la ceremonia de apertura del año judicial 2025.

​Entre Janet Tello y Carlos Arias

​Janet Tello, como jueza suprema titular preside la Primera Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema y el Programa Nacional de Acceso a la Justicia y Justicia en tu comunidad del Poder Judicial. Ha impulsado las “sentencias fuente” que permiten motivaciones en serie para resolver casos similares.

Carlos Arias Lazarte preside la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema y las comisiones de Atención al Usuario Judicial y Justicia Intercultural del Poder Judicial. Hace dos años compitió por la presidencia con Javier Arévalo y Héctor Lama More.