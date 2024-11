REINFO: se entrampa el debate sobre ampliación del plazo en la Comisión de Energía y Minas

Tras un debate que duró más de dos horas, la Comisión de Energía y Minas decidió no aprobar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En consecuencia, se trabajará en un nuevo predictamen para que la propuesta sea analizada con mayor detalle. La realización de este nuevo predictamen fue aprobado con 10 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

El proyecto debatido proponía extender el régimen correspondiente por 12 meses. El presidente de la comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), explicó que la decisión de ampliar la revisión del predictamen responde tanto a razones democráticas como técnicas.

"Creo que estamos en un espacio democrático. Hemos presentado un dictamen trabajado, no con todos, pero sí con la mayoría de congresistas y sus asesores. Quienes no han estado en esa mesa de trabajo son los que no están de acuerdo. (…) Nosotros queremos resolver un problema, pero tampoco puedo imponer. Yo quiero escuchar a todos los integrantes, y ellos han decidido que todavía se deben hacer algunos ajustes más", señaló.

PUEDES VER: Hijo mayor de Dina Boluarte asume como diplomático del Perú ante la ONU en Nueva York

Además, Gutiérrez anunció que las conversaciones para agilizar la aprobación del predictamen se retomarán mañana, 29 de noviembre, con el objetivo de aprobarlo, a más tardar, el sábado: "He convocado para mañana una nueva mesa de trabajo. Este es un tema que debemos abordar mañana o el sábado. No podemos seguir así. Los hermanos mineros ya llevan dos semanas esperando (…)”, aseguró.

REINFO: ¿Cómo fue la votación para que el proyecto se mantenga en la comisión?

Tras el tenso debate, los congresistas que integran la Comisión de Energía y Minas emitieron sus votos sobre la cuestión previa que buscaba reconsiderar el predictamen del REINFO. El resultado fue: 10 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

Los congresistas que votaron a favor fueron: Diana Gonzales (Avanza País), Nilza Chacón (Fuerza Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Cruz Zeta (Fuerza Popular), Rosío Torres (APP), Esdras Medina (Renovación Popular), Enrique Alva (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú), Jorge Montoya (Somos Perú) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).

En contra votaron: Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), Raúl Doroteo (Acción Popular), Darwin Espinoza (Podemos), Jorge Flores Ancachi (Podemos), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Segundo Montalvo (Perú Libre).

Por último, se abstuvieron: Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso), José Balcázar (Perú Libre) y Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo).

COMEX Perú se opone a la ampliación del REINFO

El proyecto de ley que busca extender el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por un año, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo prorrogue por otros 12 meses, ha generado rechazo por parte de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú).

PUEDES VER: TC declara improcedente demanda que buscaba la liberación del expresidente Pedro Castillo

En su pronunciamiento, COMEX Perú afirmó que respaldar esta iniciativa equivale a legislar en favor del crimen organizado, dejando clara su firme oposición al predictamen presentado en el Congreso.

"La decisión que se habría tomado en el Congreso de la República de ampliar el REINFO, a pesar de su absoluto fracaso y sin prever un mecanismo eficaz de formalización para la pequeña minería y la minería artesanal, solo demuestra el inmenso poder y control que el crimen organizado ejerce sobre ciertos congresistas. El dinero generado por la minería ilegal, que ya supera al del narcotráfico, compra conciencias, financia campañas políticas y controla votaciones, poniendo en riesgo la seguridad de todos los peruanos", señala el comunicado.