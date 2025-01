“La Palma”, estupenda serie menor

A nivel narrativo, sin importar los registros, las series, las que se pasan en plataformas principalmente, ya marcan la hora desde hace rato, de la misma manera en que lo hacían las novelas de folletín en el siglo XIX. En lo que va del siglo XXI, podemos indicar, ya sin dudar, de que estamos atravesando una etapa de oro para las historias seriales. Hay obras maestras: Lost, The Wire, Breaking Bad y Los Soprano (aunque esta apareció en 1999), que vendrían a ser las columnas del fenómeno serial. A esta lista base, podemos añadir nuestros títulos de preferencia.

Neftlix es una de las plataformas en donde se han emitido no pocas series aclamadas por la crítica y favorecidas por el público, pero que no se crea que todo en Neftlix es maravilloso, también en su parrilla tenemos mucho hueso. De eso van los momentos históricos de las manifestaciones artísticas: la gloria viene con yaya, pero también con obras llamadas a ser medianas y no por ello malas. Ninguna edad de oro se hace únicamente con obras maestras.

La Palma, la reciente serie de la mencionada plataforma, la viene rompiendo entre sus usuarios. Incluso algunos días ha superado a la discutida/ponderada serie Cien años de soledad e igualmente ha suscitado polémica porque no hay ningún autor canario actuando en ella, pese a que hay dos actores españoles (Jorge de Juan como Álvaro y Ruth Lecuona como Anna). En el guion de esta serie, no había espacio para lugareños en los roles protagónicos.

La familia Ekdal llega a la isla canaria La Palma a pasar las fiestas de fin de año. Es una familia cuya dinámica no oculta su problema de interacción. Fredrik (Anders Baasmo Christiansen) y Jennifer (Ingrid Bolsø Berdal) tienen problemas de pareja. Fredrik la cela, a saber. Jennifer no mantiene una buena comunicación con su hija Sara (Alma Günther). Tobias (Bernard Storm Lager), el hijo menor, tiene autismo. A la par, tenemos la historia de Marie (Thea Sofie Loch Næss), una investigadora noruega que detecta, junto a su colega Haukur (Ólafur Darri Ólafsson, el único actor ubicable por el gran público), una falla geológica cerca del volcán Cumbre Vieja. Una erupción ocasionaría, aparte del deslizamiento de tierra al mar, un tsunami de catastróficas proporciones que afectaría a distintas costas del mundo.

Estos son los elementos de esta serie de cuatro capítulos (la historia no daba para más), los cuales cumplen con entretener y, de paso, proyectar algunos valores, como el de la solidaridad. Durante buena parte de su desarrollo, la historia de los Ekdal con la de Marie y compañía discurren por senderos distintos y en ese tránsito, los Ekdal se separan tras la primera erupción, Haukur y Álvaro deciden ir a la zona crítica y Sara queda encandilada con Charlie (Jenny Evensen), compatriota suya que ha ido a pasarla bien a La Palma sin avisar a su familia.

El mérito de La Palma es la conexión que establece con el público debido a la interacción de sus personajes, son ellos los que ponen la cuota dramática, no la catástrofe como tal.

La Palma está lejos de ser una obra maestra, un imprescindible, pero verla tampoco es una pérdida de tiempo.