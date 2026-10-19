Comisión de Constitución del Senado alcanza quorum gracias a un senador de Obras

La Comisión de Constitución del Senado alcanzó el quorum necesario para sesionar gracias a la presencia del senador Roger Astocuri, de la bancada de Obras. Su asistencia permite que el grupo de trabajo inicie sus actividades y tenga la posibilidad de someter a votación los asuntos de su agenda.

Otro de los presentes es Daniel Barragán, quien participa en la sesión pese a no integrar oficialmente esta comisión. Su presencia llama la atención por tratarse de un legislador ajeno al grupo de trabajo.

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En la sesión también figuran representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular. La participación de estas bancadas, junto con la de Astocuri, permite reunir a los integrantes necesarios para que la comisión pueda desarrollar sus actividades.

Con el número requerido de integrantes, la comisión queda habilitada para debatir y votar los asuntos previstos en su agenda. La atención está puesta en las decisiones que adopten sus miembros y en las posiciones que asuman las distintas bancadas durante la sesión.