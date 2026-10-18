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Keiko Fujimori coordinó con Delcy Rodríguez la expulsión de venezolanos indocumentados

La mandataria informó que su Gobierno iniciará el apoyo al programa Vuelta a la Patria, iniciativa venezolana orientada al retorno de sus ciudadanos a su país de origen.

Keiko Fujimori coordinó con Delcy Rodríguez la expulsión de venezolanos indocumentados
Keiko Fujimori coordinó con Delcy Rodríguez la expulsión de venezolanos indocumentados
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Keiko Fujimori sostuvo una conversación telefónica con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados.

A través de una publicación en sus redes sociales, la mandataria informó que su Gobierno iniciará el apoyo al programa Vuelta a la Patria, iniciativa venezolana orientada al retorno de sus ciudadanos a su país de origen.

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KEIKO FUJIMORI AL ESTILO BUKELE CON PROHIBICIONES EN COLEGIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, se lee en la publicación.

La jefa de Estado también precisó que los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países ya trabajan en los protocolos necesarios para ejecutar los traslados por vía aérea. Según indicó, el objetivo es que estos procedimientos se desarrollen de manera ordenada y segura.

A su vez, agradeció la disposición de la administración venezolana para colaborar con el Perú en la implementación de estas medidas migratorias.

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