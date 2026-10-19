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Política

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender a Julián Pérez por 120 días tras denuncia de su expareja

El informe final recibió cinco votos a favor y uno en contra. El único voto en contra correspondió a un representante de Juntos por el Perú.

Diputado fue denunciado por su expareja por presunto maltrato. Foto: difusión
Diputado fue denunciado por su expareja por presunto maltrato. Foto: difusión
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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días al legislador Julián Pérez, tras la denuncia de su expareja por agresión. La propuesta recibió el respaldo de cinco integrantes del grupo de trabajo.

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