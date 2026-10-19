Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender a Julián Pérez por 120 días tras denuncia de su expareja
El informe final recibió cinco votos a favor y uno en contra. El único voto en contra correspondió a un representante de Juntos por el Perú.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días al legislador Julián Pérez, tras la denuncia de su expareja por agresión. La propuesta recibió el respaldo de cinco integrantes del grupo de trabajo.
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