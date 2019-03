Personaje clave complica a Héctor Becerril en presunto cobro de coimas

El caso por presunto cobro de coimas del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril y su hermano Segundo Becerril, se podría complicar luego que el Ministerio Público haya solicitado información sobre Giovanna Veramendi, señalada como elemento clave en la investigación.

De acuerdo a las pesquisas, Giovanna Veramendi, en representación de Héctor Becerril, sería quien pactó una reunión con el alcalde de Aucallama, Pedro Salguero para acordar un pago irregular, según un informe de Latina.

Pedro Salguero declaró a la fiscalía que la reunión con Héctor Becerril se llevó a cabo en Los Olivos. Este encuentro tenía como objetivo que el municipio de Aucallama pague los 300 mil soles que le adeudan a Red Medical Dental & Bussines, empresa cuyo gerente general es Segundo Becerril, prófugo de la justicia. En esta operación, Héctor Becerril habría intentado fungir como mediador.

Giovanna Veramendi fue contratada en el despacho de la excongresista de Fuerza Popular Marita Herrera. Al ser consultada si conocía a Héctor Becerril, Veramendi colgó la llamada. Por tal motivo, Zoraida Ávalos ha solicitado un informe de las líneas telefónicas fijas y móviles asignados a Becerril y del personal que labora en su despacho.

"Nunca en mi vida he ido a Los Olivos […] No quiero que se diga que yo, aprovechándome de mi cargo de congresista, he ido a la señorita a intimidarla o he ido a conversar con ella supuestamente para querer arreglar las cosas, yo he hecho lo que corresponde, he ido a la fiscalía de la Nación y he dado el nombre de la señorita", respondió Becerril a la acusación.

El Ministerio Público decidió ampliar por 60 días las diligencias por este nuevo caso que envuelve al entorno familiar y político de Héctor Becerril. La primera diligencia es interrogar a Giovanna Veramendi. En tanto, el parlamentario insiste en negar todas las acusaciones en su contra.