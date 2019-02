Odebrecht: García acusó a fiscales Vela y Pérez de "abusar de sus poderes"

Las revelaciones desde Curitiba, en Brasil, han generado la agresividad y escepticismo de diversos actores políticos implicados en la trama corrupta del caso Odebrecht. Uno de ellos es el investigado expresidente Alan García, quien ha tenido una mayor actividad en sus redes sociales manifestándose contra el acuerdo con la constructora.

Acerca de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, García indicó en entrevista con Trome que "abusan de los poderes que les da el Código Procesal Penal" y que las prisiones preventivas significan "poner los caballos detrás del coche".

En relación al testimonio de Queiroz Grillo de que el contrato de pago de 100 mil dólares a García por una conferencia que dio en 2012 fue simulado, insistió en negar el origen ilícito del monto. "Lo simulado es aquello que no existe. Yo he ido a Sao Paulo, he dado una conferencia ante 300 empresarios de la Federación Industrial", precisó.

Acerca de sus detractores y una gran parte de la población que lo desaprueba, según últimas encuestas, García indicó que "tengo enemigos como IDL, como los caviares y comunistas y como la derecha también, que se empeñan en repetir lo mismo por 30 años y jamás, jamás han encontrado una cuenta, una delación, una prueba (...)", pese a que en Brasil ya indicaron que se pagaron US$ 45 millones en sobornos durante su gobierno y el de Alejandro Toledo para la Interoceánica Sur.

"Yo, Alan García, no tengo nada que ver con eso", mencionó sobre el caso IIRSA Sur, además de defender a Keiko Fujimori, que cumple prisión preventiva por 36 meses en Chorillos, "declarando que "es una de las exagerenciones que se cometen".

Finalmente, sobre el presidente Martín Vizcarra, declaró que le parece que su mandato es el de "la mentira y de la anemia", reiterando nuevamente lo que ha sostenido en sus redes sociales, en un intento de desviar la atención de las revelaciones de la constructora brasileña Odebrecht.