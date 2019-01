Tubino informó que Fuerza Popular aceptó renuncia de Israel Lazo

Israel Lazo, congresista por la región Junín, fue la sexta baja de Fuerza Popular en menos de un mes al presentar su renuncia el viernes 18 de enero pasado. Ante esta situación, sin embargo, el partido fujimorista decidió aceptar su salida, según informó el vocero del partido, Carlos Tubino, este último lunes.

La precisión de la carta que fue enviada a la Oficialía Mayor del Parlamento, no obstante, indica que la carta de renuncia presentada no constituye un caso de disidencia. Para ello, Tubino también agregó a través de Twitter que "no es un caso de disidencia de conciencia debidamente fundamentado".

Cabe precisar, además, que la publicación del vocero fujimorista llegó después de que se anunciara la conformación de la bancada Unidos por la República, que está integrada por anteriores integrantes de Fuerza Popular.

Hemos aceptado la Renuncia del Congresista Israel Lazo, dejando claramente especificado que no es un caso de Disidencia de Conciencia debidamente fundamentado!!! pic.twitter.com/k4AFDF17Fz — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 21 de enero de 2019

Entre ellos se encuentran Patricia Donayre, Glider Ushñahua, Miguel Castro, Rolando Reátegui e Israel Lazo. Con cinco integrantes, el mínimo para formar una nueva agrupación parlamentaria, la única legisladora de esta nueva bancada hizo el anuncio por la tarde del último domingo.

Como se puede apreciar, en el documento presentado por Tubino, se hace énfasis en que no se trata de un caso de disidencia por conciencia, aludiendo al fallo del Tribunal Constitucional que acató el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, autorizando la creación de nuevas bancadas.