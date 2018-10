Abogado de Jaime Yoshiyama arremete contra fiscal José Domingo Pérez

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, arremetió contra el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez al afirmar que está manipulando el sistema judicial al crear un expediente de investigación para que sea el juez Richard Concepción Carhuancho quien vea el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular.

“En la carpeta ochenta ya estaba el tema de Odebrecht y me abren otra carpeta sobre ese tema teniendo esta investigación, porque no le gustaba el juez al señor Pérez Gómez. […] Eso no es legal, está manipulando el sistema”, dijo Humberto Abanto en entrevista con ‘Panorama’.

Asimismo, el abogado de Jaime Yoshiyama sostuvo que su cliente tiene dos investigaciones por los mismos hechos y el mismo delito: los aportes irregulares a Fuerza Popular en la campaña del 2011 por los que se le imputa lavado de activos.

Se trata de las investigaciones por el caso de los cocteles del partido liderado por Keiko Fujimori y de la indagación abierta a raíz de las declaraciones de Jorge Barata.

En esa línea, Abanto calificó de “mala fe” la actuación del fiscal José Domingo Pérez, quien en su opinión provocó la competencia del juez Carhuancho al crear el tercer expediente de Odebrecht.