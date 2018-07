Sheput presentó proyecto a Vizcarra para derogar Ley Mordaza [VIDEO]

Juan Sheput, congresista de Peruanos por el Kambio, manifestó que durante la reunión que su bancada sostuvo con el presidente Martín Vizcarra, le presentó un proyecto de ley sobre publicidad estatal como alternativa a la denominada ‘Ley mordaza’.

Según explicó en diálogo con Canal N, su iniciativa representa una posibilidad para que el Ejecutivo adopte con más celeridad acciones ante el Congreso contra la norma vigente que prohíbe la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.

Sobre la acción de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional contra la referida ley, señaló que desde un principio contempló que ese camino era el más largo y por ello valoró otra alternativa.

“Ese era un camino más largo. Lo inmediato es derogar. Hoy he tenido la oportunidad de presentar un proyecto ante el presidente, César Villanueva y el titular del MEF. El presidente tiene la atribución constitucional, por el artículo 105, de presentar proyectos con carácter de urgencia, y con el 118, que permite convocar a un pleno extraordinario, enviar su proyecto al Congreso”, dijo.

Así, Sheput sostuvo que la idea es que el mandatario presente una iniciativa con la prioridad debida y de acuerdo a sus atribuciones ya que, según anotó, si él lo hace el Parlamento podría terminar encarpetándolo o guardándolo durante semanas.

“La idea no es que se apruebe de inmediato, sino que la opinión pública se dé cuenta de que este no es un problema de que los medios no pueden hacer plata o que el Gobierno no puede hacer publicidad, como algunos quieren encajonar. Se está haciendo un tremendo daño al ciudadano”, añadió el legislador.

En otro momento, el oficialista señaló que en provincias los alumnos de universidades públicas no podrán conocer cuándo matricularse, por ejemplo, o si los jubilados tienen un Banco de la Nación dónde cobrar su pensión.

Juan Sheput finalizó responsabilizando a las bancadas de Fuerza Popular y la Célula Parlamentaria Aprista por el “tremendo daño” que está ocasionando la ‘Ley mordaza’.