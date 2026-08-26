Segundo fotocheck de agosto, por Mirko Lauer

Pedro Castillo. De derrota en derrota judicial extrañamente va acumulando peso político. Con la familia –la grande y la chica– asilada en México o instalada en el Congreso, ya respira mejor bajo el sombrero. Ahora ya es un hombre con el que se tiene que conversar los temas de las bancadas de izquierda. Su pequeño problema es estar preso.

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Elmer Cuba. Hay en el aire un aroma a piloto automático. Como si el nuevo contrato de Julio Velarde y la derrota de Juntos por el Perú lo estuvieran resolviendo todo. Es cierto que los dólares están volviendo a la plaza peruana, pero los gastos programados y las amenazas de El Niño son reales, y ya han empezado a afectar facetas de la producción.

Keiko Fujimori. Roces entre la vida presidencial y la vida privada. Una presidenta rechaza a los novios como a moscas. Hay sectores de la derecha que quieren más acción. Es casi seguro que la aprobación está bajando. Una cantidad inusitada de ministros están cayendo antipáticos, y otros simplemente no salen en la foto del día a día político.

León XIV. Venir al Perú es dejarse tocar por la política peruana. El papa llega también a una polémica. Los radares del Vaticano lo mantienen al día. Noviembre está lejos, pero siempre hay cambios. Aquí una derecha requete ya está afilando sus dagas. ¿Está la Iglesia Católica incluida en algún plan estatal para ayudar a contener a El Niño, al menos en la zona norte?

Rafael López Aliaga. Puede ganar, porque la masa lo ve como un ganador. Ya a todos los mamones del JNE se los ha pasado por el morrocoy. Le va ganando a Rafael Rey la batalla del tren californiano. Es un caso en que los escándalos de hoy ocultan a los de ayer. Pero como alcalde se va a encontrar con las deudas gigantes que él mismo dejó. A estirar la mano.

Fernando Rospigliosi. Es el duro que la extrema derecha está reclamando en el poder. Nadie dice que él sea una alternativa a Fujimori, pero el día en que eso sea planteado no está lejos. Sus posiciones en lo judicial lo vuelven un líder de facto en las FFAA y la PNP. ¿Sabe lo que está haciendo? Perfectamente bien.