Ferias del libro, por todo el Perú, por Mirko Lauer

Las ferias de libros son una actividad en plena expansión por todo el país. Rodean a nuestra feria internacional, la FIL de Lima, más de una docena de eventos dignos de ser llamados ferias, sobre todo los de algunas capitales del interior. Ocupa un segundo lugar, por duración y por tamaño, la Feria Ricardo Palma, siempre en algún parque de Miraflores, últimamente en el Jorge Chávez.

Hay la sensación de que las ferias de libros le están quitando negocio a las librerías, aunque a muchas de estas últimas no les va del todo mal. No hay en la feria el clima tan serio de una librería. Los editores, locales o de fuera, prefieren llevar allí sus novedades. Como los grandes espectáculos, la feria también es excitante porque va a cerrar pronto.

La FIL ha llegado a convocar a medio millón de visitantes, más o menos la cantidad que atrajo la feria de gastronomía Mistura en su mejor momento. Mistura se encogió y desapareció por falta de un local idóneo para un campo ferial, muy escaso en Lima. Este año la FIL se ha mudado al Jockey Plaza, y nos preguntamos si es una buena idea. Ya se verá.

Lo nuevo y lo expansivo son, ya lo dijimos, las ferias recurrentes en algunas ciudades, y las espontáneas. Las impulsa sobre todo el nuevo auge de los editores independientes, que se benefician de las ediciones competitivas en tirajes muy cortos (200 o menos), con lo cual los títulos nuevos se multiplican, y con ellos los lectores.

Las nuevas ferias están operando como mítines relámpago (flash mobs) de la cultura, para compradores habituales y para los demás. Los precios no siempre son más bajos, pero eso lo compensa la abundante y variada oferta. La FIL 2026 ya está en el partidor; la Ricardo Palma abre recién en noviembre, hasta diciembre.

La que ha estado operando en Pueblo Libre con cierto éxito es la Feria de Editoriales Independientes, y durará hasta el 30. A esa feria concurren representaciones de las de Ayacucho, Zona Huancayo (FELIZH), Cajamarca, Tacna, Arequipa y Piura. En Lima, Fiebre, el festival del libro y las artes gráficas, se inaugura en el centro el próximo 30 de julio, en una gran casona del Paseo Colón.