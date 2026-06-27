Ya se sienten las profecías calientes, por Mirko Lauer

El mundo ha entrado al reino de lo anómalo. Países europeos como Francia reciben el verano con las temperaturas más altas registradas en su historia. En este lado del Pacífico, el Perú está al borde de un Niño Costero que va a desarticular todos nuestros esquemas climáticos. Ya no son casos aislados, sino un fenómeno global: una sola tormenta climática y una gran inundación.

Así, se empiezan a cumplir las profecías catastróficas de los científicos pioneros del cambio climático y el calentamiento global. El clima se está volviendo errático, la temperatura aumenta y los niveles del mar suben. Todo esto se ha producido en tiempo récord y amenaza con acelerarse, en unas zonas antes que en otras.

Entre los efectos del Niño Costero en el Perú están los inviernos menos fríos, empezando por este del 2026, y la perspectiva de fuertes lluvias. Esto último afectará a la agricultura, y las superficies marítimas cálidas ya afectan a la pesca. Son dos sectores vitales para la marcha económica del país, con la perspectiva de que otros se sumen a la crisis.

El ciclo de las Conferencias de las Partes (COP) sobre el clima, iniciado por la ONU en 1995, partió con la esperanza de que los principales países iban a asumir una responsabilidad decisiva en el tema. No es lo que sucedió. Los compromisos se asumieron a media caña o se incumplieron, lo que nos ha llevado a la situación actual, con un calor en alza que lleva la batuta.

De modo que la COP 31, que se realizará en Turquía, ya no privilegia advertencias, sino situaciones de emergencia efectivas en las que muchos países y regiones ya están inmersos, por cortesía de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el negacionismo de esta crisis sigue adelante, con el actual gobierno de EE. UU. a la cabeza (ni siquiera envió un delegado a la COP 30 en Brasil).

Es lamentable que los intereses petroleros vengan imponiéndose en la batalla por impedir que el mundo se vuelva invivible. En EE. UU. han llegado a poner barreras a diversas formas de energía renovable, comenzando por la eólica y la solar. La población que se achicharra en Francia o que vive con el agua al cuello en muchas zonas costeras debería saber a quién echar la culpa.