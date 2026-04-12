35 candidaturas: Los culpables y su pacto, por René Gastelumendi

Este domingo 12 de abril de 2026, el ciudadano peruano no entra a una cámara de votación, sino a un mercado persa. Con 35 candidaturas presidenciales en la cédula, nos enfrentamos a la mayor dispersión de nuestra historia. Pero este escenario no es un accidente; es un diseño mezquino ejecutado por quienes hoy nos ruegan el voto mientras predican una institucionalidad que ellos mismos se encargaron de dinamitar.

La gran contradicción es cínica: los partidos que hoy saturan la cartilla —encabezados por el bloque de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Renovación Popular— eliminaron las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) con el argumento de "defender la autonomía partidaria" y evitar un "gasto inútil". Sin embargo, lo que realmente hicieron fue someter a la población a un estrés democrático insoportable para proteger sus propios privilegios. El pacto de supervivencia aprobó la Ley 31981. Su objetivo era sencillo: evitar que el ciudadano "común" decidiera quiénes debían ser los candidatos. Prefirieron el modelo de "delegados", donde un puñado de dirigentes —muchas veces los mismos dueños de los partidos— eligen a dedo las listas en cónclaves cerrados.

¿Por qué las PASO abiertas hubieran evitado este ridículo electoral? Las primarias abiertas actúan como un filtro biológico para la política. Su lógica es simple pero implacable:

1. La Valla Anticipada: En el modelo original, cualquier partido que no lograra obtener al menos el 1,5% de los votos del padrón nacional en las primarias quedaba fuera de la elección general de hoy. Si hiciéramos el cálculo con los números actuales, al menos 25 de los 35 candidatos que ves en la cédula habrían desaparecido hace meses por falta de respaldo real.

2. El Incentivo a la Alianza: Sabiendo que si van solos no superarán ese 1,5%, los partidos pequeños se ven obligados a formar coaliciones serias antes de la elección. Sin las PASO, sale más "barato" probar suerte como llanero solitario, total, no hay nada que perder y sí mucho financiamiento público que ganar.

3. Legitimidad vs. Dedo: Las PASO obligan a que el ciudadano elija quién encabeza la lista. Al eliminarlas y preferir el sistema de "delegados", las cúpulas de FP, APP, PL y RP se aseguraron de que nadie ajeno a su entorno cuestionara sus decisiones.

Aquí reside la mezquindad estratégica: a estos partidos les conviene el caos de las treinta y cinco candidaturas. En una elección tan pulverizada, la valla para pasar a segunda vuelta se desploma. Las cúpulas saben que no necesitan convencer a la mayoría del país; les basta con movilizar a su pequeño "núcleo duro" para capturar un 8% o 9% de los votos y, con eso, colarse en el balotaje y en el congreso. Han convertido la elección presidencial en una lotería de minorías donde el ciudadano promedio, aturdido por tanta oferta vacía, termina votando por descarte o simplemente viciando su voto. Fue una estrategia de minorías ruidosas. Al bloquear las PASO, estos partidos evitaron que el ciudadano hiciera la limpieza previa de la oferta electoral. Nos han quitado el derecho de decir "este candidato no da la talla" antes del domingo final. Prefirieron mantener sus "vientres de alquiler" y sus estructuras de "delegados" —donde los candidatos se eligen entre cuatro paredes— porque las primarias abiertas les habrían arrebatado el control del dedo y de la billetera.

El pacto inmundo vendió la idea de que ahorraban dinero al Estado eliminando las primarias. Hoy vemos que el costo de ese supuesto "ahorro" es un país ingobernable, con una presidencia que nacerá con una legitimidad raquítica.

Este domingo, cuando despliegues esa cédula del tamaño de un mantel, recuerda que su desorden y el estrés que sufrimos fue decidido por quienes tuvieron miedo a las urnas abiertas. Los 35 candidatos son el resultado de un Congreso que prefirió someterte al estrés de la confusión antes que someterse ellos mismos al escrutinio de tu voto. Los culpables están en la boleta; el precio lo pagaremos todos los próximos cinco años.