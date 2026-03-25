Un voto con conciencia de género, por Las Tejedoras

*Diana Miloslavich Túpac, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Votemos por aquellas candidaturas que expresen voluntad de derogar todas las leyes antiderechos contra las mujeres promulgadas en los últimos años, y que se comprometan a restablecer la Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo.

Votemos por quienes expliquen con claridad que las violencias contra las mujeres serán prioridad. ¿Cómo harán para que niñas, niños, adolescentes víctimas de violaciones sean protegidos y no expuestos a mayores riesgos? Que nos expliquen cuál es la ruta para resolver los miles de casos de violaciones y abusos, incluyendo las 800 niñas awajun wampis.

Votemos por quienes apuestan por nuestra Ley de Igualdad de Oportunidades original y no la que aprobaron, bajo el pretexto de borrar el enfoque de género en normas, políticas, planes, programas, acciones y proyectos del Estado; pretendiendo invisibilizarnos y retrocedernos al siglo pasado. Lo que no se nombra no existe, y hasta la palabra mujer quieren desaparecerla.

Votemos por aquellas candidaturas que expresen que reformar el Estado no incluirá desaparecer ni el MIMP ni el MINCUL, donde están garantizados derechos para las mujeres y las poblaciones indígenas y afroperuanas. Votemos por aquellos sensibles a la comunidad LGTBIQ, porque son ciudadanos/as merecedores de vidas dignas, con derechos y sin la denominada ley de baños.

Votemos por las candidaturas que promuevan el Sistema Nacional de Cuidados. Por quienes reconocen que lo que se destina para mejorar la vida de las mujeres no llega al 0,23% del PBI y lo que aportamos nosotras las mujeres es el 22% de ese mismo PBI. Así que ojo, nada nos regalan, aportamos y mucho a la economía nacional.

Un estudio sobre el tratamiento de la violencia sexual, el embarazo infantil y la educación sexual integral en los planes de gobierno de las candidaturas presidenciales 2026, arroja que más del 40% ni los menciona, cerca del 50% los reconoce insuficientemente y solo en cinco casos se alcanzan propuestas para abordarlos.[i] Tan solo dos plantean viabilizar el aborto terapéutico en casos de menores víctimas de violencia sexual.

Votemos por quienes no les dan la espalda a nuestras niñas. Por un voto consciente este 12 de abril. Nuestro voto decide.