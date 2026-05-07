“Sin pruebas pero sin dudas”: la táctica de la gran mentira, por Las Tejedoras

*Hoy Teje: Lucía Ruiz Ostoic, MBA y máster en Gobierno y Gestión Pública.

Mil novecientos veinticinco: Un soldado austrohúngaro de la Primera Guerra Mundial escribe un libro y hace referencia a 'la gran mentira' como una distorsión o tergiversación de la verdad de tal magnitud que las personas creen que es cierta porque nadie podría ser tan infame de armar una mentira tan grande. Posteriormente, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán la utilizaría como una técnica de propaganda política cuyas consecuencias son trágicamente conocidas: “Si se repite una mentira lo suficientemente grande, la gente acabará creyéndola”.

Dos mil veintiséis: A pocas horas de iniciados los comicios del 12 de abril, medio centenar de cuentas en redes sociales empezaron a hablar de un supuesto 'fraude' electoral, sin mostrar ninguna prueba de ello. Pasado el mediodía, los medios de comunicación pusieron de su parte, con candidatos en contienda que salían en televisión abierta con sus logos desplegados. Dos entidades constitucionalmente autónomas adelantaban opinión sobre lo que ocurría y sus consecuencias. Personeros en los locales de votación, aun con ciudadanos votando, hablaban sin pudor de un supuesto fraude “sin pruebas pero sin dudas” (¡qué frase tan nefasta!). A pesar de haberse ampliado el horario de votación, se fragmentó la unidad del acto electoral al decidirse que ciudadanos fueran a votar al día siguiente, conociendo los resultados preliminares de quienes encabezaban las preferencias de los peruanos.

Hasta ahora, no se ha presentado una sola prueba del supuesto 'fraude' y veedores internacionales afirman no haber identificado irregularidades en el proceso. A pesar de ello, se anuncia la realización de una auditoría electoral, cuyos resultados se cuestionarán y cuya realización no solucionará el grave daño causado a la credibilidad del proceso electoral y de las instituciones involucradas en su realización, así como a nuestra democracia.

No importa qué se diga, quién lo diga o qué acciones se tomen, la 'gran mentira' está instalada y es inmune a quien quiera contradecirla. Cada día amanecemos con nuevas teorías sin sustento que, al ser confrontadas o desbaratadas con datos y hechos, mutan a una nueva versión, como lo hacen las bacterias ante los antibióticos.

En este callejón sin salida en que nos encontramos, la única opción es actuar y avanzar. Es hora de pedir firmeza a nuestras autoridades electorales en el reconocimiento de quiénes pasarán a segunda vuelta, para así empezar a discutir sobre sus propuestas y planes de gobierno. Sin importar quién obtenga mayor votación el 7 de junio, su legitimidad será cuestionada y la polarización política continuará, por lo que necesitamos enfocar nuestra energía en enfrentar el difícil proceso de reconstrucción institucional y democrática del país.