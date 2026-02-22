Mujeres y democracia: lecciones recientes, por Julissa Mantilla

Una de las primeras acciones del congresista Jerí al asumir el encargo de la Presidencia en octubre del 2025 fue borrar sus tuits llenos de comentarios inapropiados sobre las mujeres; además, dejó de seguir ciertas cuentas y páginas bastante particulares. El señor Jerí llegaba a la Presidencia de la misma manera como asumió el cargo de congresista: de casualidad.

Además, llegaba con una acusación de violación sexual que había sido archivada y que fue comentada en sus primeras entrevistas como si fuera una tragedia que le sucedió en la vida, victimizándose por encima de la mujer afectada. Sus tuits fueron presentados como “coquetería” y, guiado por la frivolidad, se dedicó a tomarse fotos en los centros penitenciarios, posar para revistas, pelearse a diario en X y crear slogans, confundiendo la Presidencia con el rol de influencer. Quizás él fue el primero convencido de esa imagen que le devolvía índices altos de aprobación y, por eso, utilizó excusas absurdas como los preparativos de la celebración de la amistad peruano-china y la compra de caramelos para justificar sus cuestionables salidas informales.

Poco favor le hicieron los integrantes de su gabinete al atribuir su conducta a “su juventud”, en un país donde la edad no importa para que las niñas sean obligadas a dar a luz luego de la violación sexual.

Cuando el escándalo de las visitas de numerosas mujeres a Palacio de Gobierno explotó y se cuestionaron las contrataciones realizadas, Jerí y sus aliados no tuvieron mejor idea que usar una supuesta defensa de los derechos de las mujeres para justificar los hechos.

Con su salida, la Presidencia la asume el congresista que, en la discusión del matrimonio infantil, decía que “todos tienen relaciones sexuales, maestros con alumnas”. En el Perú, donde cientos de niñas Awajun han sido violadas por sus maestros sin obtener justicia, esta expresión es ofensiva y dolorosa.

Por ello, es crucial entender nuestra responsabilidad al momento de votar en abril y recordar que lo que no es bueno para las mujeres, no es bueno para la democracia.

