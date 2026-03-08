Gisèle Pelicot: Que la vergüenza cambie de bando, por Julissa Mantilla

En el 2020, la vida de Gisèle Pelicot cambió para siempre. Su esposo, Dominique, fue detenido por grabar bajo la falda de unas mujeres en un supermercado. Cuando llegó a la comisaría, un policía le enseñó las fotos de una mujer inconsciente siendo sometida sexualmente por muchos hombres. A Gisele le costó reconocerse y aceptar que durante más de 10 años su esposo la había drogado para violarla y someterla a una centena de hombres.

Por ser víctima de violación, Gisèle tenía derecho a una audiencia cerrada pero ella decidió que el juicio fuera público. "Que la vergüenza cambie de bando", dijo, explicando que son los violadores y no las víctimas quienes deben sentirse avergonzados. Dominique fue condenado a 20 años de cárcel y 50 hombres recibieron penas de entre 5 a 15 años pero muchos nunca fueron identificados y quizás siguen haciendo lo mismo.

Vergüenza también deberían tener quienes respaldan leyes para sancionar a aquellas mujeres que denuncien “falsamente”, argumentando que la vida de los denunciados se arruina. No olvidemos que en el Perú el tener una acusación así no impide asumir cargos públicos del más alto nivel.

Este 8 de marzo, le dedico esta columna a Gisèle pero también a Caroline, su hija, cuyas fotos en ropa interior aparecieron en la computadora del padre y que, al no haber más evidencias, no pudo denunciarlo. Además, a las miles de niñas y mujeres que mientras escribo este artículo y tú lo lees, están siendo sometidas a violencia sexual, tratando de sobrevivir en un mundo donde la agresión es diaria.

Los violadores de Gisèle llevaban vidas ejemplares: padres de familia, esposos, profesionales que no tuvieron escrúpulos para abusar de una mujer inconsciente y que dijeron en su defensa que creían que ella sabía porque el esposo lo permitía. En el juicio, Dominique dijo que quería “dominar a una mujer inquebrantable”.

Nos quieren calladas, sometidas, sin libertad y eso también debe dar vergüenza.